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▲熱情支持者將藍委李彥秀誤認為市長蔣萬安太太石舫亘，不慎將她的左手抓傷。（圖／記者蘇柏銓攝）

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今（29）日展開輔選行程，首站來到北市內湖區湖光市場掃市場引發旋風，民眾爭相搶著握手、合照，一旁陪同的藍委李彥秀甚至一度因為和石一樣綁著馬尾，被支持者誤認是石舫亘而要拉她合影，左手不慎被指甲抓傷，足見石舫亘魅力。李彥秀表示，今天夫人掃市場現場很熱情，超出她的預期，很多人過去都是在電視上偶爾看到蔣萬安太太，大家很熱情往前擠所以不小心被抓傷，但沒關係，夫人出來在陸戰有非常大的幫助。石舫亘今輔選首站到內湖區湖光市場掃市場1.5小時，所到之處引發民眾爭搶拍照、合影，甚至也有綁著「洋流」飄帶的民眾和她「點頭致意」，相互尊重。陪同掃街的藍委李彥秀更遭支持者誤認是石舫亘而搶著拍照，不慎抓傷她的左手。李彥秀受訪時說，昨晚才臨時以圖卡通知大家，今天還有這麼多人來，非常訝異大家的熱情，可能因為太熱情往前擠，看她也綁馬尾以為是石舫亘想拍照，導致不小心抓傷，但沒關係，民眾對石舫亘的熱情非常高，超出她的預期，石能夠替蔣萬安當分身，熱度、溫度是夠的。李彥秀更說，蔣萬安忙於市政工作，太太能出來效果非常好，可以減輕選戰壓力，在組織戰跟陸戰也有很大的幫助，今天也看到民意的熱情，給他們很多動力。