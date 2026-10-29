經典狩獵遊戲《魔物獵人》系列推出全新手機作品，由 CAPCOM 授權監修、騰訊旗下天美工作室群開發，並由 Garena 發行的《魔物獵人：旅人》於今（29）日上線，登陸 iOS、Android 雙平台，免費下載、遊戲內付費制。玩家不只可以在手機上挑戰火龍、滅盡龍等經典魔物，還能探索全新島嶼、建造設施，與好友組隊狩獵。本次更加入全新的冒險者系統，讓玩家能透過不同角色搭配武器與戰鬥技能，體驗有別於系列本傳的狩獵玩法。
《魔物獵人：旅人》火龍、滅盡龍回歸！全新古龍「光稜龍」登場
《魔物獵人：旅人》（Monster Hunter Outlanders）是以 CAPCOM 旗下人氣遊戲《魔物獵人》系列為基礎打造的手機遊戲，由天美工作室群負責開發，並針對行動裝置重新設計操作方式。遊戲保留系列經典的狩獵、採集素材、製作裝備等核心玩法，讓玩家不必使用電腦或家用主機，也能隨時隨地挑戰大型魔物。
除了單人探索，也支援多人合作狩獵，讓玩家能與好友組隊，運用不同武器及戰鬥策略擊敗強敵。《魔物獵人：旅人》除了有系列代表性魔物「火龍」，還加入曾在《魔物獵人：世界》登場的人氣古龍「滅盡龍」，讓玩家有機會在手機上再次挑戰熟悉的強敵。
此外，本作也推出原創古龍「光稜龍」，以金色羽翼及特殊外觀成為遊戲亮點之一。武器方面則延續系列經典設計，包括大劍、太刀、雙劍等武器類型，玩家可以依照自己的戰鬥習慣選擇裝備，透過狩獵取得素材，逐步強化戰力。
開放區域探索、建造系統！新增冒險者角色系統
與過去《魔物獵人》系列作品相比，《魔物獵人：旅人》除了狩獵大型魔物，也強調探索與生存冒險。遊戲舞台設定在全新的「埃索島」，玩家可以穿梭森林、山地等不同地形，探索未知區域，並利用環境中的特殊裝置移動。
遊戲中加入建造系統，玩家能在探索過程中蒐集資源，製作各式工具與設施，協助自己前往不同區域。這也讓《魔物獵人：旅人》不再只是單純承接任務、狩獵魔物，而是結合探索、建造與多人合作，提供更多元的遊戲體驗。
除此之外，《魔物獵人：旅人》加入具有不同背景與戰鬥能力的「冒險者」系統。不同於《魔物獵人 荒野》等系列本傳主要由玩家自訂獵人角色，本作提供多名各具特色的冒險者，讓玩家依照武器、技能及隊伍需求進行搭配。
部分冒險者具有專屬戰鬥能力，搭配隨從與多人合作機制，讓狩獵過程更強調角色組合與團隊分工。不過，本作採免費遊玩、遊戲內付費模式，玩家仍需留意角色取得方式及相關付費內容，與傳統買斷制的《魔物獵人》作品有所不同。
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《魔物獵人：旅人》（Monster Hunter Outlanders）是以 CAPCOM 旗下人氣遊戲《魔物獵人》系列為基礎打造的手機遊戲，由天美工作室群負責開發，並針對行動裝置重新設計操作方式。遊戲保留系列經典的狩獵、採集素材、製作裝備等核心玩法，讓玩家不必使用電腦或家用主機，也能隨時隨地挑戰大型魔物。
除了單人探索，也支援多人合作狩獵，讓玩家能與好友組隊，運用不同武器及戰鬥策略擊敗強敵。《魔物獵人：旅人》除了有系列代表性魔物「火龍」，還加入曾在《魔物獵人：世界》登場的人氣古龍「滅盡龍」，讓玩家有機會在手機上再次挑戰熟悉的強敵。
此外，本作也推出原創古龍「光稜龍」，以金色羽翼及特殊外觀成為遊戲亮點之一。武器方面則延續系列經典設計，包括大劍、太刀、雙劍等武器類型，玩家可以依照自己的戰鬥習慣選擇裝備，透過狩獵取得素材，逐步強化戰力。
與過去《魔物獵人》系列作品相比，《魔物獵人：旅人》除了狩獵大型魔物，也強調探索與生存冒險。遊戲舞台設定在全新的「埃索島」，玩家可以穿梭森林、山地等不同地形，探索未知區域，並利用環境中的特殊裝置移動。
遊戲中加入建造系統，玩家能在探索過程中蒐集資源，製作各式工具與設施，協助自己前往不同區域。這也讓《魔物獵人：旅人》不再只是單純承接任務、狩獵魔物，而是結合探索、建造與多人合作，提供更多元的遊戲體驗。
部分冒險者具有專屬戰鬥能力，搭配隨從與多人合作機制，讓狩獵過程更強調角色組合與團隊分工。不過，本作採免費遊玩、遊戲內付費模式，玩家仍需留意角色取得方式及相關付費內容，與傳統買斷制的《魔物獵人》作品有所不同。