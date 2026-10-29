皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月任務進入收尾階段，不少玩家拔金苗時面臨空間不足的困擾，掌握正確的整理與放生攻略，能幫助玩家順利釋放倉庫。《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏放生指南，不僅能輕鬆整理倉庫，還能順便賺取大量花瓣，迎接《Pikmin Bloom》11月的五週年慶典。
皮克敏月底清倉必學 放生前多1步賺花瓣
許多老玩家在放生《Pikmin Bloom》皮克敏前，會先餵食稀有的藍色花蜜再採收花瓣，因為遊戲機制規定，野放皮克敏時會依其頭上花朵顏色返還10片普通花瓣，將重複的皮克敏當作藍色花瓣提款機，能在清空儲存空間的同時補充平時極難取得的藍色花瓣，是月底整理倉庫時不可不知的實用隱藏技巧。
3種皮克敏優先放生 活動角色先保留
《Pikmin Bloom》整理倉庫的優先順序上，第一步應優先刪除重複造型且友好度低的皮克敏，以及無飾品且友好度低於3顆紅心的個體，這類皮克敏培養成本低且最不讓人心疼，第二步則可篩選重複顏色的無飾品個體，或非活動類飾品皮克敏，當月活動皮克敏因具備蘑菇戰力加成，建議保留至月底最後一天再處理。
若空間依舊吃緊，可以將清理目標轉向非主力色的皮克敏，像是粉色與冰凍皮克敏等個體，在一般香菇戰中的使用頻率相對較低，因此在整理空間時通常會被列入較優先的放生對象，老玩家也提醒，如果遇上友好度較高、或是具備特殊紀念價值的個體，仍然建議保留下來。
《Pikmin Bloom》11月迎五週年 全新飾品、限定服裝登場
隨著10月活動告一段落，《Pikmin Bloom》將於11月盛大迎接上市五週年慶典，屆時將推出全新的「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，並同步復刻四週年繁花禮盒與三週年杯子蛋糕兩款人氣飾品，此外，11月的收集任務目標為水果壓克力吊飾，玩家完成挑戰任務便能逐步解鎖四款週年主題的限定造型服裝。
除了豐富的飾品與服裝外，11月主題蘑菇將主打輝煌蘑菇，週末更有機會遇到藏有稀有神秘箱的巨型輝煌蘑菇。活動期間玩家每天可使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且在11月最後一個週末前後還會額外增加兩天加碼次數，玩家不妨趁著10月底妥善清理倉庫，儲備滿滿花瓣以迎接11月熱鬧的五週年慶典。
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許多老玩家在放生《Pikmin Bloom》皮克敏前，會先餵食稀有的藍色花蜜再採收花瓣，因為遊戲機制規定，野放皮克敏時會依其頭上花朵顏色返還10片普通花瓣，將重複的皮克敏當作藍色花瓣提款機，能在清空儲存空間的同時補充平時極難取得的藍色花瓣，是月底整理倉庫時不可不知的實用隱藏技巧。
《Pikmin Bloom》整理倉庫的優先順序上，第一步應優先刪除重複造型且友好度低的皮克敏，以及無飾品且友好度低於3顆紅心的個體，這類皮克敏培養成本低且最不讓人心疼，第二步則可篩選重複顏色的無飾品個體，或非活動類飾品皮克敏，當月活動皮克敏因具備蘑菇戰力加成，建議保留至月底最後一天再處理。
若空間依舊吃緊，可以將清理目標轉向非主力色的皮克敏，像是粉色與冰凍皮克敏等個體，在一般香菇戰中的使用頻率相對較低，因此在整理空間時通常會被列入較優先的放生對象，老玩家也提醒，如果遇上友好度較高、或是具備特殊紀念價值的個體，仍然建議保留下來。
隨著10月活動告一段落，《Pikmin Bloom》將於11月盛大迎接上市五週年慶典，屆時將推出全新的「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，並同步復刻四週年繁花禮盒與三週年杯子蛋糕兩款人氣飾品，此外，11月的收集任務目標為水果壓克力吊飾，玩家完成挑戰任務便能逐步解鎖四款週年主題的限定造型服裝。
除了豐富的飾品與服裝外，11月主題蘑菇將主打輝煌蘑菇，週末更有機會遇到藏有稀有神秘箱的巨型輝煌蘑菇。活動期間玩家每天可使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且在11月最後一個週末前後還會額外增加兩天加碼次數，玩家不妨趁著10月底妥善清理倉庫，儲備滿滿花瓣以迎接11月熱鬧的五週年慶典。