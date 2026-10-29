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《新手上路》劇情

《新手上路》角色介紹

《新手上路》播出資訊

《新手上路》看點

▲陳意涵意外生女，面對這個小生命展現出許多矛盾情緒。（圖／文策院與四方四隅）

《新手上路》劇情

在住處的鬼魂楊銘威及蔡亘晏，就此展開奇幻育兒之旅。



▲黃冠智（圖中）扮演的鬼魂能穿越、瞬間移動還有附身能力，與「鬼魂搭檔」楊銘威（右）、蔡亘晏（左）有不少逗趣精采對手戲。（圖／文策院與四方四隅）

《新手上路》角色介紹



張如意（陳意涵 飾）：知名直播主，不婚不生，卻意外懷孕，展開單身媽媽之旅。



阿力（劉冠廷 飾）：很聽阿嬤話的孝子，卻因為誤入黑道，在一場車禍中天眼再度被打開，回老家找符的時候，遇到了住在那裡的如意。



宅男（黃冠智 飾）：如意的宅男粉絲，兩人念同一個國小，以前宅男被欺負時，如意曾救過他，他因而感激在心，總是在直播間跟如意買衣服，後來因車禍過世，以鬼的狀態守護如意。



叔叔鬼（楊銘威 飾）：住在老家的阿姨，前期想把如意趕走，後來一直默默幫助她。



阿姨鬼（蔡亘晏 飾）：住在老家的阿姨，前期想把如意趕走，後來一直默默幫助她。



李珍珠（天心 飾）：和如意一起生小孩的路人，嘯哥的老婆，一心盼著能當媽媽，但女兒夭折。



嘯哥（李李仁 飾）：黑道大哥，對老婆柔情似水，是阿力的老闆，看阿力身手不錯，讓阿力保護珍珠。



▲劉冠廷（中）幫陳意涵照顧小孩。（圖／文策院與四方四隅） 《新手上路》播出資訊



《新手上路》10月18日晚間10點於Netflix全集上線， 民視則於18日起每週日晚間10點全台首播。



▲于子育飾演註生助理菜鳥。（圖／文策院與四方四隅） 《新手上路》看點



看到《新手上路》的海報，可能會以為是育兒片，單身或是不生族的人可能會對這樣的題材沒興趣，但其實整部劇用奇幻的手法包裝，首先陳意涵會懷孕的原因，是因為天庭的月老失智已久，所以註生助理也要幫忙綁姻緣線，地獄一堆功德圓滿的鬼迫不及待要投胎，註生部釋出的名額太少，閻王想要接管。



因此註生部的人必須拿出KPI，天上一天，等於人間一年，所以一天要讓14萬個寶寶出生，才算通過適用期，剛從送子鳥晉升「註生助理」的于子育這才犯下大錯，讓原本不婚不生的陳意涵意外懷孕。



陳意涵原本想把小孩拿掉，但因為預產期跟過世的妹妹一樣都是4月1日，讓她決定把小孩生下來，租了一間房子，打算開啟單身媽媽生活，沒想到卻遇到租屋詐騙，那間房子是劉冠廷過世的阿嬤留下來的，家裡不只有鬼，還一次兩隻，是劉冠廷的叔叔跟阿姨，加上她在當直播主時期的宅男粉絲黃冠智，因車禍過世變成鬼守護她，陳意涵的單身媽媽生活在鬼的幫助下變得不那麼辛苦。



這幾年女性議題崛起，生子、育兒的題材很多，《新手上路》用喜劇的方式重新呈現，讓沒有生孩子的人也能快速入坑，且全劇沒有過度用力地強調女生生小孩有多辛苦，而是自然而然帶出育兒會遇到的問題，最後的結局也是搞笑又溫馨。







台劇《新手上路》登上Netflix熱播榜，人氣直逼陸劇《嫁金釵》，這部戲集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁等人，一切從陳意涵飾演的直播主「如意」意外懷孕開始，育兒之路慘遭租屋詐騙，有陰陽眼的房東劉冠廷和宅男鬼黃冠智一起替她照顧女兒，以奇幻的敘事手法，描繪新生命帶來的情感議題，《NOWNEWS今日新聞》替大家整理出相關資訊，讓觀眾直接入坑！《新手上路》主要講述飾演人氣直播主「張如意」的陳意涵意外懷孕，人生計畫全都被打亂，竟還被租屋詐騙，遇上有陰陽眼的房東劉冠廷，以及宅男鬼黃冠智，還有原本就「居住」