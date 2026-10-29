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美國總統川普（Donald Trump）創辦的社群媒體「Truth Social」遭爆料，已與彭博（Bloomberg）以及兩家華爾街高頻交易公司簽訂協議，以每月最高達10萬美元（約新台幣320萬元）的價格，向其出售「優先存取總統貼文」的API，使其能更快看到川普貼文。這項服務讓電腦程式能以比一般大眾快50毫秒（0.05 秒）的速度抓取川普貼文，使華爾街機構能搶在市場反應前執行高頻交易。這項做法引發了嚴重的倫理與法律爭議，被批評者指責為史上首例現任美國總統將其國家元首發言「貨幣化」並圖謀私利。《路透社》報導引述知情人士說法，稱目前已購買該項名為「Truth API」服務的機構包括彭博、海納國際集團（Susquehanna International Group）與跳躍交易（Jump Trading），除了彭博外，後兩家皆是華爾街專注於演算法與自動化策略的高頻交易公司。對於高頻交易演算法而言，毫秒之差便能決定數百萬美元的盈虧。川普在Truth Social上的發言經常引發全球各類資產劇烈波動。例如今年4月，川普在Truth Social上宣布美伊戰爭達成停火協議，瞬間導致原油期貨價格大跌。高頻交易公司的軟體能在千分之一秒內解析新聞標題並執行下單，搶先取得總統貼文等同於獲得了巨大的市場優勢。川普媒體科技集團（TMTG）早在今年7月便開始向金融機構推銷此產品，並於8月向投資人披露已簽署「超過10份客戶協議」，月費落在6萬至10萬美元之間，但當時並未公開具體客戶名單。川普媒體如此積極擴展高價數據業務，背後映照出其嚴峻的財務現狀。受限於營運虧損，TMTG股價今年以來已重挫超過50％。雖然白宮堅稱川普及其家族未直接參與任何投資組合的決策；然而，由於川普家族信託為TMTG的最大股東，該API服務產生的收益最終仍將流入川普個人囊中。這項付費服務引發了美國政界與新聞界的強烈反彈，對於各界質疑，TMTG發言人強硬反駁，強調Truth API是符合業界標準的產品，並指責國會民主黨人的批評純屬抹黑。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）則表示，「川普總統的一切作為皆以美國廣大民眾的最大利益為依歸」。目前，三家被點名已購買服務的機構均拒絕對此事發表評論。