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莊淑芬再發文澄清：無意參與選舉紛爭

台北市長選戰進入倒數1個月，疑似藍營支持者近日在社群平台發布一張仿效電影《周處除三害》的「萬安除三害」海報，將台北市長蔣萬安塑造成持槍主角，引發抄襲及暴力意象爭議。「廣告女王」莊淑芬對此批評，「一個城市首長，為了選舉，居然大剌剌抄襲電影海報」，不過蔣萬安競辦隨後澄清，海報並非官方製作或授權，且已報警處理，這也讓莊淑芬今（29）日再發聲，強調自己「無意參與選舉的紛爭」，純粹從品牌維護角度出發，並呼籲各方「請大家停戰」。爭議的「萬安除三害」圖檔近日在Threads流傳，由於畫面模仿電影《周處除三害》的構圖，蔣萬安手持槍枝，下方則將民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培及社民黨台北市議員苗博雅列為「三害」，並搭配「台北的未來，需要萬安來守護」等標語，海報下方甚至還標有「台北市政府新聞局」，引發外界質疑是官方文宣。不過對此，蔣萬安競辦昨深夜緊急澄清，強調該海報並非台北市政府或競辦製作、發布或授權，且市府根本沒有「新聞局」這個機關，不認同以持槍、暴力意象作為選舉訴求，並已向警方報案。台北市警察局松山分局今則證實受理競辦報案、完成初步蒐證並已移交偵查隊，全案呈報台北地檢署，由檢察官指揮偵辦，後續將調閱相關IP及使用者身分，釐清海報來源。而針對事件發展，莊淑芬今上午二度發文表示，首先感謝各界留言與指教，「身為小市民的我，無意參與選舉的紛爭，純粹從品牌維護的角度出發。」她指出，全球強而有力的品牌，隨時隨地都該檢測品牌形象和保護資產，任何不利的事物都應立即處理、反應，主動澄清也是對利害關係人的負責任態度。莊淑芬並提到，「抄襲，從某個角度看，也是最大的稱讚。原創者，不妨寬容以對。」但仍強調，「抄襲從來不是王道。」對於蔣萬安團隊已經出面回應，莊淑芬表示，「一早很高興知道台北市府團隊已經提出回應，進行處理。」她希望所有不當的抄襲手法、鼓勵語言暴力的廣告訴求，都不容於社會，並強調「何況，我們可是創意滿滿的自由世界。」莊淑芬最後也呼籲「請大家停戰」，希望各界一起把精力放在正向、正面、正好的地方。