快刷存摺！根據勞保局行事曆，今（30）日勞保局月底壓軸款項集中出帳，共有 6 筆津貼接力發放。除了年滿 65 歲長輩按月領取的老年年金外，以「喪葬給付」最高一次發給近 10 萬元最受關注；家庭主婦、自營業者等無勞保族群，符合國保資格皆能請領。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理 6 大給付資格與 11 月預告排程。
🟡喪葬給付一次領近10萬，支出殯葬費速申請
今日入帳款項中，單筆面額最高的是「國民年金保險喪葬給付」，符合資格者記得儘速提出申請：
領取資格：被保險人在參加國民年金保險有效期間（65 歲以前）不幸身故，由實際「支出殯葬費的人」具名提出申請，不限親屬身分。
請領限制：若死者已由勞保、公保或軍保等社會保險領取喪葬津貼，國保喪葬給付不得重複請領；請求權自被保險人死亡次日起算，嚴格限制必須在 5 年內辦理，逾期將依法直接歸公。
最高金額：按被保險人死亡當月的月投保金額（目前為 19,761 元）一次發給 5 個月，合計核發 98,805 元（近 10 萬元）現金補助。
🟡國保款項今集中入帳，資格限制與金額盤點
除了喪葬補助，今日同步結算入帳的款項涵蓋長輩退休養老、身心障礙生活扶助以及職場育嬰假薪資補貼，其餘 5 大給付的申請資格與限制一次看：
國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲曾參加國保之國民皆可請領；請領限制為各期保費需全數繳清，且未領取公教保等老年給付者方能擇優採 A 式核算；核發金額依投保年資計算，設有最低基本保證金額（4,049 元起）。
國民年金保險遺屬年金：被保險人在加保期間或請領年金期間死亡，由合格遺屬申領；法定順位依序為配偶、子女、父母等，配偶需符合年齡或扶養條件限制；每月基本保證發給 4,049 元，同順位每多 1 人加發 25%，最多加給至 50%。
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：參加國保前已重度以上身心障礙且經評估無工作能力者可申請；設有嚴格排富條款（個人年所得未達 50 萬元、房地價值扣除後未達 500 萬元等），審核通過者每月固定核發 5,437 元福利津貼。
國保身心障礙年金給付併計勞保年資：國保加保期間經診斷為重度失能，曾投保過勞保且未領取勞保失能或老年給付者可申請。由勞保局分別依國保（1.3%）與勞保（1.55%）年資公式試算後合併發給，年資越長領越多、金額無上限；若合計不足 5,437 元且無領取其他社福津貼者，政府按月保底發給 5,437 元。
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：依法給予勞工有薪產檢假、陪產檢及陪產假並全額給薪之事業單位雇主；僅能向勞保局申請受僱勞工請領之「第 6 日與第 7 日」薪資（最多補助 2 日）；依勞保最高投保薪資級距 45,800 元計算，雇主為每名員工最高可領回 3,054 元補助。
🟡預告11月發錢時程表，老農津貼與年金接力
10 月底發錢檔期今日正式收官，勞保局緊接著公布 11 月最新撥款行事曆。11 月全月將有多達 16 個撥款波次接力登場，重點日期與給付項目如下：
11月5日（四）、11月12日（四）、11月19日（四）、11月26日（四）：每週四固定核撥「國民年金保險生育給付」，新手媽媽生一胎現領 10 萬元。
11月16日（一）：月中核發「國民年金保險喪葬給付」，支出喪葬費之家屬可留意入帳。
11月20日（五）：農業族群重要進帳日，集中發放「老農津貼」與「農民月退休儲金」。
11月25日（三）：弱勢與原民長輩保障入帳，發放「國民年金保險老年基本保證年金」與「國民年金保險原住民給付」。
11月27日（五）：全月最大撥款主力日，包括「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」及「勞退月退休金（首發與續發案）」全面集中發放。
11月30日（一）：月底最後一波壓軸結算，同日撥付「國保老年年金」、「國保喪葬給付」、「國保遺屬年金」、「國保身障年金（含併計勞保）」及「產檢假與陪產檢假薪資補助」等 6 大項目。
勞保局提醒，各項給付均會直接匯入申請人指定的金融機構帳戶，存摺摘要通常會註記「國保老年」、「勞保年金」或「產檢補助」等字樣。若到了預定入帳日款項仍未入帳，民眾可利用自然人憑證登入「勞保局 e 化服務系統」或透過官方 APP 查詢個人最新的審核與撥款進度。
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今日入帳款項中，單筆面額最高的是「國民年金保險喪葬給付」，符合資格者記得儘速提出申請：
領取資格：被保險人在參加國民年金保險有效期間（65 歲以前）不幸身故，由實際「支出殯葬費的人」具名提出申請，不限親屬身分。
請領限制：若死者已由勞保、公保或軍保等社會保險領取喪葬津貼，國保喪葬給付不得重複請領；請求權自被保險人死亡次日起算，嚴格限制必須在 5 年內辦理，逾期將依法直接歸公。
最高金額：按被保險人死亡當月的月投保金額（目前為 19,761 元）一次發給 5 個月，合計核發 98,805 元（近 10 萬元）現金補助。
除了喪葬補助，今日同步結算入帳的款項涵蓋長輩退休養老、身心障礙生活扶助以及職場育嬰假薪資補貼，其餘 5 大給付的申請資格與限制一次看：
國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲曾參加國保之國民皆可請領；請領限制為各期保費需全數繳清，且未領取公教保等老年給付者方能擇優採 A 式核算；核發金額依投保年資計算，設有最低基本保證金額（4,049 元起）。
國民年金保險遺屬年金：被保險人在加保期間或請領年金期間死亡，由合格遺屬申領；法定順位依序為配偶、子女、父母等，配偶需符合年齡或扶養條件限制；每月基本保證發給 4,049 元，同順位每多 1 人加發 25%，最多加給至 50%。
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：參加國保前已重度以上身心障礙且經評估無工作能力者可申請；設有嚴格排富條款（個人年所得未達 50 萬元、房地價值扣除後未達 500 萬元等），審核通過者每月固定核發 5,437 元福利津貼。
國保身心障礙年金給付併計勞保年資：國保加保期間經診斷為重度失能，曾投保過勞保且未領取勞保失能或老年給付者可申請。由勞保局分別依國保（1.3%）與勞保（1.55%）年資公式試算後合併發給，年資越長領越多、金額無上限；若合計不足 5,437 元且無領取其他社福津貼者，政府按月保底發給 5,437 元。
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：依法給予勞工有薪產檢假、陪產檢及陪產假並全額給薪之事業單位雇主；僅能向勞保局申請受僱勞工請領之「第 6 日與第 7 日」薪資（最多補助 2 日）；依勞保最高投保薪資級距 45,800 元計算，雇主為每名員工最高可領回 3,054 元補助。
10 月底發錢檔期今日正式收官，勞保局緊接著公布 11 月最新撥款行事曆。11 月全月將有多達 16 個撥款波次接力登場，重點日期與給付項目如下：
11月5日（四）、11月12日（四）、11月19日（四）、11月26日（四）：每週四固定核撥「國民年金保險生育給付」，新手媽媽生一胎現領 10 萬元。
11月16日（一）：月中核發「國民年金保險喪葬給付」，支出喪葬費之家屬可留意入帳。
11月20日（五）：農業族群重要進帳日，集中發放「老農津貼」與「農民月退休儲金」。
11月25日（三）：弱勢與原民長輩保障入帳，發放「國民年金保險老年基本保證年金」與「國民年金保險原住民給付」。
11月27日（五）：全月最大撥款主力日，包括「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」及「勞退月退休金（首發與續發案）」全面集中發放。
11月30日（一）：月底最後一波壓軸結算，同日撥付「國保老年年金」、「國保喪葬給付」、「國保遺屬年金」、「國保身障年金（含併計勞保）」及「產檢假與陪產檢假薪資補助」等 6 大項目。
勞保局提醒，各項給付均會直接匯入申請人指定的金融機構帳戶，存摺摘要通常會註記「國保老年」、「勞保年金」或「產檢補助」等字樣。若到了預定入帳日款項仍未入帳，民眾可利用自然人憑證登入「勞保局 e 化服務系統」或透過官方 APP 查詢個人最新的審核與撥款進度。