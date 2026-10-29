我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，全場轟進6記三分球狂砍44分、8籃板、6助攻，創下個人本季得分新高。（圖／美聯社／達志影像）

由於愛德華茲缺陣，灰狼的進攻組織與得分火力受到影響，但勇士仍未能一路掌控比賽，最後階段甚至得仰賴柯瑞站上罰球線穩住局面，才得以守住5分勝利。

科爾賽後談到球隊上下半場執行表現的差異時，也特別強調簡單處理球的重要性。他表示，球員必須理解，完成一次出手、不出現失誤，本身就是非常重要的事情，並直言：「這支球隊現在還不理解這一點。」

金州勇士隊在開季陷入低潮後，接連擊敗丹佛金塊隊與明尼蘇達灰狼隊，拿下客場2連勝。今（29）日作客灰狼，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）狂轟44分，以及新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）攻下26分的雙重火力，最終以119：114驚險帶走勝利。不過，勇士雖然成功止跌，第四節卻再度讓對手看到追分機會，總教練科爾（Steve Kerr）賽後也點出球隊在比賽執行上的問題，顯示這支球隊距離真正穩定，仍有一段路要走。勇士此役能夠在客場全身而退，柯瑞依舊是最關鍵的勝負手。面對缺少當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼，柯瑞全場出賽約31分鐘，27投11中、三分球16投6中，並繳出16罰全中的表現，攻下44分、8籃板、6助攻與2抄截。其中，柯瑞在第二節徹底打開手感，單節攻下19分，透過隊友掩護不斷擺脫防守，無論是外線出手還是切入籃下，都讓灰狼難以有效應對。這波進攻高潮也幫助勇士建立領先優勢，再度展現柯瑞即使已進入生涯後期，依然具備瞬間改變比賽走向的能力。另一個讓勇士球迷感到振奮的焦點，則是新秀倫德博格的持續爆發。繼上一戰對金塊繳出31分、12籃板與6助攻後，倫德博格此役再拿26分，成為柯瑞之外最重要的進攻發動點。在巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下，勇士需要有人分擔柯瑞的得分壓力。倫德博格連續兩場打出高水準表現，至少證明自己不只是未來值得培養的潛力股，也有機會在球隊當下的輪替中扮演重要角色。對目前的勇士而言，柯瑞的火力仍是球隊最可靠的武器，而倫德博格的崛起，則讓球隊在等待主力回歸的過程中，多了一項值得期待的收穫。然而，這場勝利並非毫無隱憂。勇士一度建立多達24分的領先優勢，卻在比賽後段讓灰狼逐步追近。這樣的情況也讓人想起勇士近期曾經出現的領先遭到逆轉危機。球隊即使能在比賽前段靠著明星球員的個人能力建立優勢，卻未必能在後續維持同樣的執行品質；一旦進攻開始停滯、失誤增加，就容易給對手反撲的機會。這番話點出了勇士目前最需要改善的環節。籃球比賽不可能每一波進攻都打出精采配合，當戰術機會沒有出現時，球員能否做出合理判斷、避免不必要的失誤，往往比勉強追求高難度進攻更重要。尤其當勇士面對比分接近的比賽時，每一次失誤都可能讓對手獲得轉換進攻機會，也會增加柯瑞在關鍵時刻必須承擔的壓力。若這個問題無法改善，即使柯瑞持續維持高效率的得分表現，球隊仍可能在關鍵時刻付出代價。從開季低潮到接連擊敗金塊、灰狼，勇士近期確實展現出反彈跡象。柯瑞依舊能夠主宰比賽，倫德博格則逐漸成為值得信賴的進攻選項，讓球隊在巴特勒尚未回歸前，不至於只能依賴單一球星苦撐。不過，兩場勝利還不足以證明勇士已經完全走出困境。接下來，勇士需要的不只是柯瑞持續轟下高分，更要讓倫德博格與其他輪替球員逐漸找到穩定定位，避免每逢比賽進入關鍵時刻，就只能依靠柯瑞個人能力收拾局面。連勝金塊與灰狼，讓勇士重新看見新賽季的希望；但科爾賽後的提醒也說明，球隊還不能因為短暫反彈就忽略自身問題。真正的考驗，是能否把這兩場勝利累積的信心，轉化成更成熟、更穩定的比賽內容。對勇士來說，止跌只是第一步，如何避免重蹈覆轍，才決定這波連勝能走多遠。