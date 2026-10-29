我是廣告 請繼續往下閱讀

山泉水不符飲用標準 憶與父親挨家挨戶協調產權鋪管

2023起提案、編預算 去年完工嘉惠111戶

「很難想像在台北市還有地方無法使用自來水」，台北市士林北投區市議員候選人陳怡潔日前出席士林區溪山里、平等里高地供水系統通水典禮，回憶多年來協助陽明山上居民爭取接水與用水的過程，不斷與中央、地方協調折衝，親自上山和里長的多次會勘，終於讓山上475戶告別山泉水，有著難以言喻的感動。陳怡潔回憶說，她十多年前擔任立委時，接獲當地里長的陳情，曾多次上山會勘，也積極向行政院及台電、自來水單位爭取協助，但因住戶位處高山，管線與供電條件困難，中央多次表達無法施作的難處。陳怡潔說，她當時想，既然中央做不到，就與父親、前台北市議員陳政忠攜手轉向地方政府求助，但也面臨一樣問題，市府以「鋪設地段屬私人產權」為由，表示無法協助鋪設管線。陳怡潔指出，「山區接水長期面臨門檻限制。」依照市府2017年訂定的高地供水改善通則，須有70％以上住戶有接水意願，且每戶工程費上限為60萬元，不符條件者只能以水車送水。為了能夠鋪設，她與父親陪同里長，一戶一戶登門拜訪協調土地產權，也同步為住戶爭取減輕負擔，包括爭取接水管費用退費50％，以及讓無力自行負擔接水工程費用的住戶申請費用減半，想方設法就是要讓住戶可以負擔得起，可以飲用安全的自來水，「山上山下都是台北市民，用水安全是最基本權利。」陳怡潔指出，根據北水處的資料，士林溪山里、平等里部分住戶，長期接山泉水使用，水質與供水穩定都缺乏保障，前年4月，溪山里簡易自來水更檢出大腸桿菌群偏高，並發生疑似飲用山泉水集體腹瀉事件，北水處檢測山泉水大腸桿菌群數值最高超出飲用水標準2000多倍，山區用水安全問題浮上檯面。陳怡潔說，同樣位於陽明山的新安里燒庚寮聚落，也面臨不同的用水困境，當地居民早期自行建置自來水內線，管線設施簡陋、老化，漏水情形日益嚴重，加上總表遠在聚落之外，部分內線還位於私人土地的石階步道下方，維修困難，漏水費用也由住戶分擔。陳怡潔表示，父親與服務團隊多年來持續為燒庚寮爭取改善，2023年在議會質詢並提案要求市府編列預算，市府隨後核定參照高地供水改善通則辦理，2024年協調取得管線設置用地，市府並核定編列3000萬元公務預算，工程推動期間前後召開多場說明會，向居民說明施作方式與申辦流程，2025年3月施工前說明會，陳怡潔也親自向居民說明停水、交通改道等配合事項。陳怡潔說，燒庚寮工程於2025年4月開工、8月完工，鋪設管線1325公尺，共改善111戶，包括既有用戶94戶、新接用戶17戶，住戶從此不用再擔心內線漏水分擔，用水品質也明顯提升。陳怡潔表示，她感謝里長、居民的耐心等待與配合，也感謝市府各單位與第一線施工人員克服山路狹窄、高程落差大等困難，讓工程如期完成。市民用水不能有差別待遇。北投區頂湖社區、下半嶺、紗帽路、貴子坑溪等地仍有住戶在等待接水，預計2027年至2028年陸續完工，她會持續追蹤後續工程進度。