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台北市長蔣萬安競選團隊昨（28）公布「台北安可大舞台－市民也上台」互動網站，但其中的《台北施政島》引發外界質疑抄襲對手沈伯洋，競辦SI總幹事葛如鈞則反嗆「是競爭對手利用跟我們一樣的方法做出網頁」，但隨後遭民眾起底，該程式的原始碼竟然是複製對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋。葛如鈞昨深夜稱，「開源世界，相互學習」，被罵爆。今親上火線，稱《台北施政島》是網友製作，參考、致敬，本來就是所有創作都可以用的事，痛斥對網友霸凌。不過稍早他發文向《台北施政島》創作者道歉，害他承受這麼大的壓力。葛如鈞說，這次事件，消耗了眾網友的 token 和時間，實在不好意思，他想簡單說明，這段時間大家討論的作品其實一共是三個專案，AI2033 台北 AI 園區：10/9 下 prompt，10/10 上線，10/11 貼文公開，完整歷程和程式碼也是完全開放，並於大舞台上架。葛如鈞說，台北施政島：大舞台第 2034 台，是網友於 10/23 創作、10/24公開的作品（之後於大舞台上架），這個專案有自己的 GitHub 專案，也響應公開提示詞 - 提到互動手感參考沈伯洋的 HEART政策島。葛如鈞表示，「AI 園區」是他上架在「大舞台」的作品，創作期間為10/9-10/11；「大舞台」也是他的創作，於 10/28 公開；「台北施政島」則是純粹由網友創作，當時也通過審核，於大舞台上架。葛如鈞澄清，目前由網友創作的「台北施政島」提示詞畫面，被截成兩半，下半部有「參考網站」的提示文字，被部分網友誤植、張冠李戴到他頭上，這完全不是事實，也是對於網友創作自由的抹殺，在此也要特別向創作者致歉，沒有想到特別針對我而來的網路攻擊，會讓這個作品的創作者承受這麼大的壓力。葛如鈞強調，絕大部分的網友都是立意良善的在體驗、檢視這個網站，但是也想特別請大家注意，有少部分來源不明的攻擊，把他沒說過的話，塞到他嘴裡；把沒用過的提示詞，塞到專案裡面；甚至透過影片把網站裡根本沒有部署的功能，讓人誤以為有，企圖混淆視聽，想要製造不同陣營間的對立。葛如鈞說，謝謝廣大網友們對於「大舞台」的愛護、使用與檢視，這都是使他們可以逐步改善、變得更加進步的動力，但是也要特別呼籲，有某些特定的攻擊，讓大眾只看一半，不知全部，利用這種認知落差，來製造對立、撕裂社會的情況，他們一定要更加謹慎、小心的判斷訊息內容與來源。葛如鈞續指，無論是問政也好、施政也好、網路工程也罷，我都希望盡量透明、誠實、開放、可追溯，這次《安可大舞台》也是如此，所有的製作過程、提示詞都公開，不完美或 AI 秀斗的地方，我們也大方分享；也再次感謝熱情參與的各位網友，尤其是「台北施政島」的作者，謝謝您，也致上深深的歉意，讓您承受這麼大的壓力。葛如鈞也解釋，他說沈伯洋團隊「跟進」，採用同樣的 Claude+Three.js 技術，這就像他們先用 OpenGL 畫圖，別人也用，就說他跟進。「相同工具」不等於創意承襲，「致敬風格」也不構成抄襲，如果六角政策島與1995 年的桌遊風格相近，也是純屬巧合。葛如鈞強調，他始終如一，葛如鈞就是葛如鈞，過去崇尚開放、共創，現在也同樣支持；進到立院以後，更身體力行，除了個人官網和部落格是開源的、辦公室與部會首長的會議也盡力開放、以逐字稿方式上線公開給眾網友檢視，一切對談、訪談都盡量紀錄、透明、開誠佈公，促進社會共同討論。葛如鈞稱，要說今天學到了什麼，那或許就是「開放」需要一個更審慎、精密的過程；因為在暗處的另一方也有可能會透過移花接木，錯置這些開放的內容，有意無意造成誤解，讓開放、透明，變成戒慎恐懼。葛如鈞表示，他會更加小心，學習許多比我更高強的網友鄉民的技術，讓下一次的開放共創可以更好；這個精神絕對不會放棄，也絕對不會恐懼，希望每個人都能根於事實、擁抱開放與真相，一起在 AI / SI 來臨的時代，做到更開放多元的網路共創，而不是更喧囂嘈雜的混亂與誤解。