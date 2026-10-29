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詐團相關政治獻金退了沒？柳采葳揪10萬元疑仍未退

雲豹高層竟在基金會董事名單 王鴻薇追問300萬誰安排？

反擊「舊飯熱炒」 王鴻薇：依法辦理不代表不用交代

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆政治獻金爭議持續延燒！國民黨立委王鴻薇、台北市議員柳采葳今（29）日召開記者會，繼日前質疑賴瑞隆收受雲豹能源相關政治獻金高達300萬元後，再揭露賴瑞隆創辦的「高雄市新世代教育基金會」，捐助人及董事名單竟出現雲豹能源董事長張建偉等人。此外，柳采葳也質疑，賴瑞隆過去曾宣稱退還涉及五互集團的政治獻金，卻只退還旗下公司捐款，未退還相關負責人陳秋白個人捐贈的10萬元，痛批「說退回，根本是在說謊！」柳采葳指出，賴瑞隆過去曾收受五互集團旗下「龍海生活」的政治獻金，以及相關負責人陳秋白個人捐贈的10萬元。面對外界質疑五互集團涉及非法吸金，賴瑞隆雖然退還公司政治獻金，但根據109年立委選舉公開申報資料，仍可查到陳秋白個人捐款紀錄，質疑賴瑞隆並未將相關款項全數退還。柳采葳表示，五互集團涉及非法吸金逾200億元，陳秋白於2025年二審遭判刑10年5個月，受害者包括不少菜籃族、小資族。她質疑，賴瑞隆既然知道相關公司有爭議，為何只退還公司捐款，卻保留負責人的個人捐款？究竟是以什麼標準決定退還與否？王鴻薇也批評，賴瑞隆過去聲稱會退還政治獻金，如今卻被發現疑似未退乾淨，應公開說明與陳秋白的往來，以及相關捐款是否涉及利益交換。不過，公開申報資料出現捐款紀錄，並不必然代表款項迄今未退還，實際退款情形仍有待賴瑞隆說明。除了詐團相關政治獻金，王鴻薇也將矛頭指向雲豹能源。她指出，賴瑞隆創辦的「高雄市新世代教育基金會」於2021年12月成立，規模達1000萬元，原始捐助人包括雲豹能源董事長張建偉、執行長譚宇軒，第一屆董事長則由賴瑞隆擔任，董事名單也出現張建偉及賴瑞隆辦公室主任田飛生。王鴻薇表示，基金會2023年7月變更董事名單後，張建偉與田飛生仍在其中，質疑賴瑞隆與能源業者的關係不僅止於政治獻金，甚至反諷這個基金會根本可以改名叫「雲豹基金會」、「光電基金會」。王鴻薇進一步提到，2017年賴瑞隆曾與時任立法院秘書長林志嘉召開記者會，宣布由雲豹能源參與立法院鎮江會館屋頂太陽能建置，張建偉當時也出席。該案後來因設備涉及中國製造爭議而拆除，她質疑賴瑞隆在其中扮演什麼角色。針對賴瑞隆日前以「舊飯熱炒」、「依法辦理」回應相關質疑，王鴻薇表示，政治獻金是否合法申報是一回事，是否存在利益衝突則是另一回事。她要求賴瑞隆交代，雲豹能源相關的300萬元政治獻金究竟由誰安排、張建偉是否參與募資，以及能源業者對基金會捐助多少、參與哪些決策。王鴻薇質疑，賴瑞隆若未來擔任高雄市長，如何確保施政與能源業者利益切割？柳采葳也強調，面對政治獻金、利益迴避等爭議，不能僅以「依法辦理」帶過，應向高雄市民及受害者說明清楚。上述指控均為國民黨民代提出的質疑，政治獻金及基金會人事往來是否涉及不法對價關係，仍須有具體證據認定，不能僅憑捐款或董事身分推論。