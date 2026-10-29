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▲調查發現，以整體受訪者而言，最常使用之生成式AI工具（複選）前三名依序為「ChatGPT」（87.9%）、「Gemini」（67.8%）及「Claude」（8.9%）（圖／公平會提供）

近7成使用者付費 漲價1成多數願意吸收

公平會於今（29）日發布「消費者使用生成式AI工具之行為問卷調查」，發現我國生成式AI工具整體使用率約50.5%，其中近4成已付費訂閱。而在最常使用的生成式AI前三名， OpenAI的ChatGPT高達87.9%、Google的Gemini近7成、Anthropic所開發的Claude約9%。近年AI快速興起， 公平會為掌握消費者選擇使用生成式AI工具之概況及其需求替代情形，今年 5月委託市調公司辦理問卷調查，以全國22縣市、年滿18歲且過去6個月曾使用生成式AI工具之民眾為對象，訪問期間為5月6日至28日，共完成有效樣本1,079份。調查發現，以整體受訪者而言，最常使用之生成式AI工具（複選）前三名依序為「ChatGPT」（87.9%）、「Gemini」（67.8%）及「Claude」（8.9%）；若僅計算最主要使用工具（單選），ChatGPT（56.6%）與Gemini（34.6%）合計已逾9成。受訪者多有同時使用或嘗試多款生成式AI工具之經驗，「多棲」使用已為普遍現象；使用動機以「獲取或學習知識」（56.5%）與「工作處理」（55%）為主，選擇特定品牌之主因則為「服務／功能符合個人需求」（47.2%），其次為「最早接觸的生成式AI工具，已習慣使用」（25.1%）。而在付費方面，39.8%受訪者曾使用付費版本，其中以「自己支付」（69.7%）為主，每月花費以「新臺幣500元以上至未滿1,000元」（50.2%）居多。當被問到假設主要付費使用之AI工具一次性漲價10%之情形下，多數（76.3%）受訪者選擇接受漲價幅度，繼續使用原付費AI工具；其餘23.7%受訪者則分別轉為其他付費品牌、降回免費版本或取消訂閱。而在逾7成受訪者於品質下降時轉換至其他免費工具，願付金額則多集中於「未滿500元」當被問到未付費原因，多數反映「免費額度已足夠」（89.5%），其次為「不願意自己付費」(12.6%)。當被問到假設其主要使用之免費AI工具服務品質下降(如免費額度下降、回應速度變慢)之情形下，多數（76.7%）受訪者選擇改用其他免費版本之生成式AI工具，僅15.5%選擇升級為付費版本，願付金額則多集中於「未滿500元」（69.6%）。