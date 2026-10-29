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首投族女孩遭肉搜、私訊騷擾 心碎發聲：我不是候選人

牛煦庭轟「髒活側翼做」 質疑沈伯洋放任網路攻擊

柳采葳點名Threads帳號 籲別讓政治立場成霸凌理由

台北市長蔣萬安日前邀請20歲首投族女大生Yakira代表抽選舉號次，沒想到卻遭台灣基進候選人吳欣岱稱為「統戰女孩」，隨後更引發網路批評與人身攻擊，讓Yakira不堪其擾，昨（28）日晚間發出聲明，懇求外界停止騷擾。對此，國民黨立委王鴻薇、牛煦庭及台北市議員柳采葳今（29）日召開記者會聲援，痛批綠營側翼對一名年輕女孩窮追猛打，更質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋一面塑造溫暖正向形象，一面放任支持者攻擊異己，要求沈伯洋出面說明。王鴻薇表示，Yakira只是勇敢站出來參與公共事務的年輕人，卻因為代表蔣萬安抽籤，個人社群帳號遭公開轉發，還收到大量謾罵及騷擾私訊，承受極大壓力，甚至必須親自發聲請求停止攻擊。Yakira在聲明中表示，「沒有看見，不代表傷害不存在」，對旁觀者而言或許只是幾句留言，對當事人卻是真實傷害。她強調，「我不是候選人，只是一個想嘗試公共參與的20歲年輕人」，從未想過單純表達政治立場，竟會遭受如此多針對個人的攻擊，懇請外界停止騷擾，讓年輕人能安心表達想法。王鴻薇指出，連20歲的年輕人都明白自由表達意見是民主社會的基本價值，為何特定政治立場的支持者卻容不下不同聲音？她更質疑，沈伯洋是否默許側翼代為攻擊、嘲諷對手，自己則維持理性溫和形象，呼籲沈伯洋不要躲在「骯髒洋流」背後，應向社會交代。牛煦庭則批評，選舉不應毫無底線，吳欣岱將Yakira貼上「統戰女孩」標籤，已讓一名年輕人的政治參與成為攻擊焦點。他並引用政治評論員李正皓過去提及「髒活累活讓我們來做」的說法，質疑沈伯洋陣營是否由候選人維持正面形象，側翼則負責嘲諷與攻擊。牛煦庭表示，沈伯洋既然標榜正向、快樂的選舉，就應對相關支持者的言行提出更明確的態度，而非任由爭議持續延燒。柳采葳也指出，Threads上有多個帳號持續嘲諷Yakira，甚至以「北韓既視感」、「戒嚴時期模範生」等言詞形容她。她並列舉部分帳號過去支持大罷免、沈伯洋或蘇巧慧的發文紀錄，反駁外界質疑相關攻擊可能是國民黨自導自演的說法。柳采葳強調，任何年輕人都有權利在不受恐嚇與威脅的情況下表達政治立場，不能因為支持特定候選人，就被剝奪參與公共事務的自由。她感嘆，Yakira沒有做錯任何事，卻被迫公開請求停止攻擊，並向Yakira喊話「因為我們都在」，表達支持。