墨菲從27歲就夢想成為大聯盟主帥，但直到2015年從接下聖地牙哥教士代理總教練，後續又等待10年，才在前年首度拿到大聯盟正式合約，成為釀酒人主帥一職，這場名為「世界大賽冠軍」的夢，他花了40年才走到終點。

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墨菲球員生涯沒上過大聯盟 多數時間執教大學球隊

「因為天賦差距，當時想著好像沒辦法了，那以後就以別的身分回到這裡（大聯盟）吧！」

2009年回到美職系統 苦熬15年獲得正式合約

墨菲用40年 做一場名為世界大賽冠軍的夢

賽後，他把功勞全部算在球員身上，今年一切經歷，將永遠令人難忘「他們在乎的，就是團結一致，贏下今天的比賽，這真的是一支非常、非常特別的球隊。」

密爾瓦基釀酒人今（29）日世界大賽G5，以4：1擊敗坦帕灣光芒，奪下隊史58年來首次世界大賽冠軍。67歲主帥墨菲（Pat Murphy）終於圓夢奪冠，他也成為史上第3高齡首度率隊奪冠的總教練，事實上，墨菲1958年11月28日出生於紐約州雪城，大學加入佛羅里達大西洋大學，並於1982年簽約進入金山巨人小聯盟，但並未被升上大聯盟，4年後，年僅27歲的他就脫下球員戰袍，轉任教練職務，希望有朝一日以教練、管理層身分站上大聯盟。墨菲前年接受ESPN訪問時，提到這段往事，他在1988年開始執教NCAA，起初是聖母大學，後來在亞利桑那州立大學率隊打出好成績，大學生涯總計執教累積947勝400敗2和，勝率達到70.3%。2009年，墨菲重回美職小聯盟體系，又熬了6年，終於在2015年成為教士代理總教練，一定程度上站上他球員時期不曾踏過的舞台。墨菲該年率隊打出42勝54敗成績，並未獲得留任，他從2016年開始，就擔任釀酒人首席教練，直到2024年，釀酒人在名帥康塞爾（Craig Counsell）被挖角後，才將目光放在這位65歲的小聯盟教頭身上。2024年，墨菲正式獲得大聯盟總教練合約，搭配優秀的管理層、農場體系，首年率隊打出93勝69敗、去年闖進國聯冠軍戰，連續2年獲得年度最佳總教練獎，今年則一舉拿下103勝傲視全聯盟，並率隊以統治級表現奪冠，終結創隊58年無冠魔咒，季後賽總計11勝2敗也說明這支釀酒人的強大，絕無幸運成分。墨菲從27歲許願回到大聯盟，甚至奪下世界大賽冠軍，這場夢他花了40年才完成，