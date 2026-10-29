人工智慧（AI）科技快速發展，也為貓犬照護帶來更多可能！寵物健康營養品牌法國皇家宣布啟動「2026 法國皇家 AI for Pets 創新徵件計畫」，攜手工業技術研究院、台灣人工智慧協會、臺大創意創業中心及《數位時代》四大夥伴，以「獸醫照護」、「預防保健」、「流浪動物福利」與「負責任的飼主」四大主題，號召跨領域人才運用AI科技，提出創新且實用的寵物照護解方，更祭出總獎金新台幣100萬元，鼓勵創新應用落地。
為鼓勵團隊及早參與，法國皇家同步推出公益早鳥活動，凡於2026年12月2日（三）17:00前完成報名，並於2027年1月6日（三）17:00徵件截止前繳交提案、通過資格審核，每隊即可促成法國皇家捐贈20公斤飼料予長期照護老、病、癱犬的犬山居／社團法人台灣同伴動物扶助協會，讓創新提案也能化為守護流浪動物的實際行動。
貓犬照護需求全面升級 法國皇家號召跨界共創
法國皇家自1968年創立以來，始終以科學研究與精準營養為核心，致力為寵物創造更美好的世界。然而，隨著毛孩高齡化及照護需求增加，從就醫、日常健康管理到收容與領養，仍有許多待解決的課題。
目前全台超過26%的貓犬已步入7歲以上熟齡期，早期健康徵兆辨識、慢性病管理及診後照護日益重要；另一方面，全台遊蕩犬仍逾14萬隻，2025年公立收容所認領養率約68%，高齡或患有慢性病的毛孩更面臨送養困境。如何運用科技改善照護效率、協助飼主掌握毛孩健康，成為產業重要課題。
法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示：「法國皇家的願景是為寵物創造更美好的世界，面對毛孩高齡化與收容長照等現實課題，期盼透過『AI for Pets』計畫，結合跨界人才與科技力量，協助獸醫師、收容單位及飼主提升照護品質，實踐負責任飼主的承諾。」
協辦單位臺大創意創業中心也指出，生成式AI與智慧物聯網已廣泛應用於人類醫療，期待透過此次產學研合作，促成兼具商業可行性與動物福祉的台灣原創AI應用。
四大主題串起毛孩一生 徵求AI創新照護解方
本次徵件聚焦貓犬健康、日常照護、收容及領養等真實需求，邀請全台跨領域人才運用AI技術，提出具創新性、可實作性及應用潛力的服務、系統、平台或App。四大挑戰主題涵蓋「照護｜獸醫照護」，運用AI輔助獸醫診療、健康資訊整理、飼主溝通及診後照護；「日常｜預防保健」，聚焦貓犬健康管理、行為觀察、熟齡照護及預防保健；「收容｜流浪動物福利」，改善流浪動物管理、收容環境、健康追蹤及送養效率；以及「相遇｜負責任的飼主」，從飼養前評估、責任教育到終養支持，降低棄養風險。期盼透過AI創新應用，串聯毛孩從日常生活到終身照護的各個階段，打造更完善的寵物照護生態系。
總獎金100萬元 公益早鳥同步支持流浪動物
為鼓勵創新提案落地，法國皇家祭出總獎金100萬元，共10隊獲獎，包括冠軍1隊40萬元、亞軍1隊20萬元、季軍1隊10萬元、優選3隊各6萬元，以及入圍獎4隊各3萬元。
此外，活動特別結合公益回饋機制，於12月2日17:00前完成早鳥報名，並於徵件截止前提交提案、通過資格審核的團隊，每隊可促成20公斤飼料捐贈，正式隊員每人還可獲得「法國皇家不鏽鋼飼料勺」1份。早鳥期限後報名且符合資格的團隊，每隊仍可促成10公斤飼料捐贈，所有飼料將統一捐贈予犬山居／社團法人台灣同伴動物扶助協會。
「2026 法國皇家 AI for Pets 創新徵件計畫」現正開放報名，早鳥報名至2026年12月2日（三）17:00，徵件至2027年1月6日（三）17:00截止。詳細活動辦法及報名資訊請見官方網站：https://contest.bhuntr.com/tw/AIforPets/
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貓犬照護需求全面升級 法國皇家號召跨界共創
法國皇家自1968年創立以來，始終以科學研究與精準營養為核心，致力為寵物創造更美好的世界。然而，隨著毛孩高齡化及照護需求增加，從就醫、日常健康管理到收容與領養，仍有許多待解決的課題。
目前全台超過26%的貓犬已步入7歲以上熟齡期，早期健康徵兆辨識、慢性病管理及診後照護日益重要；另一方面，全台遊蕩犬仍逾14萬隻，2025年公立收容所認領養率約68%，高齡或患有慢性病的毛孩更面臨送養困境。如何運用科技改善照護效率、協助飼主掌握毛孩健康，成為產業重要課題。
法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示：「法國皇家的願景是為寵物創造更美好的世界，面對毛孩高齡化與收容長照等現實課題，期盼透過『AI for Pets』計畫，結合跨界人才與科技力量，協助獸醫師、收容單位及飼主提升照護品質，實踐負責任飼主的承諾。」
協辦單位臺大創意創業中心也指出，生成式AI與智慧物聯網已廣泛應用於人類醫療，期待透過此次產學研合作，促成兼具商業可行性與動物福祉的台灣原創AI應用。
四大主題串起毛孩一生 徵求AI創新照護解方
本次徵件聚焦貓犬健康、日常照護、收容及領養等真實需求，邀請全台跨領域人才運用AI技術，提出具創新性、可實作性及應用潛力的服務、系統、平台或App。四大挑戰主題涵蓋「照護｜獸醫照護」，運用AI輔助獸醫診療、健康資訊整理、飼主溝通及診後照護；「日常｜預防保健」，聚焦貓犬健康管理、行為觀察、熟齡照護及預防保健；「收容｜流浪動物福利」，改善流浪動物管理、收容環境、健康追蹤及送養效率；以及「相遇｜負責任的飼主」，從飼養前評估、責任教育到終養支持，降低棄養風險。期盼透過AI創新應用，串聯毛孩從日常生活到終身照護的各個階段，打造更完善的寵物照護生態系。
總獎金100萬元 公益早鳥同步支持流浪動物
為鼓勵創新提案落地，法國皇家祭出總獎金100萬元，共10隊獲獎，包括冠軍1隊40萬元、亞軍1隊20萬元、季軍1隊10萬元、優選3隊各6萬元，以及入圍獎4隊各3萬元。
此外，活動特別結合公益回饋機制，於12月2日17:00前完成早鳥報名，並於徵件截止前提交提案、通過資格審核的團隊，每隊可促成20公斤飼料捐贈，正式隊員每人還可獲得「法國皇家不鏽鋼飼料勺」1份。早鳥期限後報名且符合資格的團隊，每隊仍可促成10公斤飼料捐贈，所有飼料將統一捐贈予犬山居／社團法人台灣同伴動物扶助協會。
「2026 法國皇家 AI for Pets 創新徵件計畫」現正開放報名，早鳥報名至2026年12月2日（三）17:00，徵件至2027年1月6日（三）17:00截止。詳細活動辦法及報名資訊請見官方網站：https://contest.bhuntr.com/tw/AIforPets/