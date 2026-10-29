按摩椅領導品牌 TAKASHIMA 高島今年推出全新生活設計品牌 YOKADA，以「柔簡美學」融合多年按摩科技與居家設計，讓按摩椅不再只是提供放鬆機能的設備，更能自然融入日常生活。品牌首款新品「Lumi 星月椅」以兼具美感與舒適的設計，為居家休憩帶來更多可能。高島也邀請韓國啦啦隊女神金世星擔任品牌代言人，以活力形象傳遞自在生活態度。
Lumi 星月椅以「自在，是最動人的姿態」為設計理念，由高島攜手韓國設計團隊打造，並榮獲德國紅點設計獎肯定。跳脫傳統按摩椅給人的厚重印象，新品以柔和線條勾勒簡約單椅輪廓，減少大型按摩設備常見的視覺負擔，無論擺放在客廳、書房或臥室，都能與居家風格自然搭配。無論是早晨喝杯咖啡、午後閱讀，或下班後坐著追劇，即使不開啟按摩功能，也能作為日常休憩的舒適座椅，讓放鬆不必刻意安排，而是隨時都能享受的生活片刻。
按摩機能方面，Lumi 星月椅搭載了「3D 雲感揉捏機芯」，提供六種自動模式與六大按摩手法，按摩範圍涵蓋肩頸、背部至腰部，能依照不同需求選擇適合的按摩方式。搭配可調式椅背與溫熱功能，使用者可依個人喜好調整坐姿，無論想稍作休息或享受按摩，都能找到適合自己的放鬆方式。結合按摩機能與具有設計感的單椅外型，兼顧美感與實用，也獲得田徑女神張博雅、羅佩琳等多位名人青睞，展現貼近日常生活的產品魅力。
Lumi 星月椅已於 10 月正式登上嘖嘖募資平台，預購可享限時 67 折優惠及多項專屬好禮，讓消費者以優惠價格感受居家按摩與設計美學的結合。除了新品上市，高島也推出一系列代言人活動回饋粉絲。日前金世星更受邀現身門市擔任一日店長，與粉絲近距離互動；現在前往全台高島門市體驗產品，還可領取金世星限定內容。透過門市實際體驗，民眾也能感受新品的外型設計與按摩機能，找到適合自己的放鬆方式。更多募資與活動資訊，請洽高島官方粉絲團。
官方募資頁面：www.zeczec.com/projects/lumi-moonchair
TAKASHIMA高島
官方網站：www.takashima.com.tw
Facebook：www.facebook.com/takashima.taiwan
Instagram：www.instagram.com/takashima_tw
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按摩機能方面，Lumi 星月椅搭載了「3D 雲感揉捏機芯」，提供六種自動模式與六大按摩手法，按摩範圍涵蓋肩頸、背部至腰部，能依照不同需求選擇適合的按摩方式。搭配可調式椅背與溫熱功能，使用者可依個人喜好調整坐姿，無論想稍作休息或享受按摩，都能找到適合自己的放鬆方式。結合按摩機能與具有設計感的單椅外型，兼顧美感與實用，也獲得田徑女神張博雅、羅佩琳等多位名人青睞，展現貼近日常生活的產品魅力。
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