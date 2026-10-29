全台最狂圖書館來了！新竹縣立總圖書館 10 月 29 日起試營運，顛覆傳統公立閱覽框架，館內引進「Gaming & AI Hub」，能直接體驗《Minecraft》與《Roblox》等熱門電競，更設有 3D 列印創客基地與廚藝教室。《NOWNEWS今日新聞》整理樓層亮點與試營運規範，帶讀者搶先開箱。
🟡二樓電競與AI基地亮相，爽打麥塊體驗創客
館內打破傳統閱讀靜態限制，將二樓重磅打造為科技實作與創意複合專區，成為試營運期間最受矚目的跨界亮點：
Gaming & AI Hub 電競體驗區：現場配置高效能電腦設備，全面導入全球熱門沙盒遊戲《Minecraft》（我的世界／麥塊）與《Roblox》（機器磚塊），讓讀者在遊戲中培養邏輯思維與空間建構能力；專區亦安裝專業設計軟體，後續將開辦數位素養與科技應用系列課程。
創客實驗室（Maker Lab）：緊鄰電競區旁，配置高階 3D 列印機、雷射切割機、熱昇華印表機與縫紉機等創新實作設備，未來將結合實體手作課程，打造開放協作的數位自造者基地。
三樓新竹在地主題區：典藏「新竹州圖書館」珍貴歷史文獻，試營運首檔特別策劃在地文學家「吳濁流主題書展」，串聯科技與人文深度。
🟡全台首創親子檢索專區，24小時自助借還書
為打造全齡友善的閱讀生活場域，一樓公共服務全面導入現代化智慧設備，並針對親子家庭推出多項貼心設計：
全天候智慧化服務：引進全自動圖書分檢機、自助辦證機與自助借書機，並設立「24 小時自助取還書服務站」，讓通勤族與縣民不受開館時間限制，隨時享有借還書便利。
首創親子資訊檢索專區：專為學齡前幼童與家長打造的兒童閱覽區，採用直覺親切的「圖案式圖書分類系統」，更領先全台首度規劃「親子資訊檢索專區」，讓父母帶著幼兒也能輕鬆從容查閱館藏資源。
地下複合生活場域：地下一樓設有高隔音的自修室與極安靜區；地下二樓更配置擁有專業烘焙中島的「城市灶下」廚藝教室，以及 250 席的「城市劇場」與 80 席「城市講堂」，提供展演與廚藝講座空間。
🟡試營運暫不開放借還書，12月18日正式開館
這座全新文化地標座落於竹北市東興圳景觀公園旁，建築採客家「合院」與「間」的聚落式配置，搭配大片穿透性採光玻璃引入水岸視野，戶外更設置《迎著風，迎向未來的天空》等 3 大公共藝術作品。針對民眾關切的開館時程與借閱規則，文化局特別提醒 2 大重要規範：
1. 試營運僅限空間體驗：自 10 月 29 日起至 11 月 15 日止為第一階段試營運開箱，此期間僅開放民眾參觀內部空間、參與限定體驗活動，現場暫不提供館藏書籍借閱與歸還服務。
2. 正式開館全面啟用：館方預計於 12 月 18 日 盛大舉行正式開館營運典禮，屆時將全面重啟借還書服務，並推出全館系列慶祝展演活動。
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館內打破傳統閱讀靜態限制，將二樓重磅打造為科技實作與創意複合專區，成為試營運期間最受矚目的跨界亮點：
Gaming & AI Hub 電競體驗區：現場配置高效能電腦設備，全面導入全球熱門沙盒遊戲《Minecraft》（我的世界／麥塊）與《Roblox》（機器磚塊），讓讀者在遊戲中培養邏輯思維與空間建構能力；專區亦安裝專業設計軟體，後續將開辦數位素養與科技應用系列課程。
創客實驗室（Maker Lab）：緊鄰電競區旁，配置高階 3D 列印機、雷射切割機、熱昇華印表機與縫紉機等創新實作設備，未來將結合實體手作課程，打造開放協作的數位自造者基地。
三樓新竹在地主題區：典藏「新竹州圖書館」珍貴歷史文獻，試營運首檔特別策劃在地文學家「吳濁流主題書展」，串聯科技與人文深度。
為打造全齡友善的閱讀生活場域，一樓公共服務全面導入現代化智慧設備，並針對親子家庭推出多項貼心設計：
全天候智慧化服務：引進全自動圖書分檢機、自助辦證機與自助借書機，並設立「24 小時自助取還書服務站」，讓通勤族與縣民不受開館時間限制，隨時享有借還書便利。
地下複合生活場域：地下一樓設有高隔音的自修室與極安靜區；地下二樓更配置擁有專業烘焙中島的「城市灶下」廚藝教室，以及 250 席的「城市劇場」與 80 席「城市講堂」，提供展演與廚藝講座空間。
這座全新文化地標座落於竹北市東興圳景觀公園旁，建築採客家「合院」與「間」的聚落式配置，搭配大片穿透性採光玻璃引入水岸視野，戶外更設置《迎著風，迎向未來的天空》等 3 大公共藝術作品。針對民眾關切的開館時程與借閱規則，文化局特別提醒 2 大重要規範：
1. 試營運僅限空間體驗：自 10 月 29 日起至 11 月 15 日止為第一階段試營運開箱，此期間僅開放民眾參觀內部空間、參與限定體驗活動，現場暫不提供館藏書籍借閱與歸還服務。
2. 正式開館全面啟用：館方預計於 12 月 18 日 盛大舉行正式開館營運典禮，屆時將全面重啟借還書服務，並推出全館系列慶祝展演活動。