我是廣告 請繼續往下閱讀

年底選舉進入倒數階段，全台關注台北市長選戰，候選人沈伯洋日前與太太曾心慧一同前往新竹，同框新竹市長候選人莊競程與太太方心慧，引發話題。對此沈伯洋今（29）日被問太太是否還出來輔選，表示還是以她決定為主，不能代替她做決定，「她個性沒這麼外向」。媒體問及是否再打「夫人牌」助選？沈伯洋坦言最近太忙了，還沒有時間問她，表示還是以她決定為主，不能代替她做決定，如果有要約的話再說。沈伯洋也表示，太太個性也沒那麼外向，加上每次出來之後都會有各式各樣的討論，還是等她自己評估過後才再來決定。