年底選舉進入倒數階段，全台關注台北市長選戰，候選人沈伯洋日前與太太曾心慧一同前往新竹，同框新竹市長候選人莊競程與太太方心慧，引發話題。對此沈伯洋今（29）日被問太太是否還出來輔選，表示還是以她決定為主，不能代替她做決定，「她個性沒這麼外向」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 媒體問及是否再打「夫人牌」助選？沈伯洋坦言最近太忙了，還沒有時間問她，表示還是以她決定為主，不能代替她做決定，如果有要約的話再說。 沈伯洋也表示，太太個性也沒那麼外向，加上每次出來之後都會有各式各樣的討論，還是等她自己評估過後才再來決定。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 蔣萬安身體不適！沈伯洋盼早日康復：有什麼可以配合讓我們知道葛如鈞抄襲網站被抓包！沈伯洋緩頰：對「致敬」持正面態度命中蔣萬安躲起來背稿？林俊憲再預判打悲情牌：可能哽咽可能流淚蔣萬安「台北安可外套」1800元 四叉貓：淘寶相似度99%每件300元 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 沈伯洋曾心慧莊競程方心慧夫人牌