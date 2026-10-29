有些人說比賽節奏太快了，現在有更多回合，還有一年要打82場比賽，說真的，我無法確定原因是什麼。

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NBA多位球星受傷 引發全聯盟關注

杜蘭特也曾受重傷：我想了解背後科學原理

我真希望自己能了解，這些傷病背後的科學原理。

有些人說比賽節奏太快，現在一場比賽有更多回合，一整年還要打82場比賽，說真的，我無法確定原因是什麼。我只希望每位球員都能趕快恢復健康。

隨著溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）大腿拉傷缺陣，NBA開幕至今僅1周時間，就多達超過40位球員受傷，引發球迷關於一年82場比賽太多的討論。過往曾因阿基里斯腱斷裂、休息超過1年的「KD」杜蘭特（Kevin Durant）出面發聲，希望能了解這些傷病背後的科學原理，「NBA今年開打後，各隊都陷入嚴重傷兵潮，包含灰狼巨星愛德華茲（Anthony Edwards）、暴龍當家球星雷納德（Kawhi Leonard）、爵士球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）、魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）與雷霆主力威廉斯（Jalen Williams）等人，不少人都是主力球星等級，對於各隊戰績排名也產生劇烈影響。作為聯盟當代最具代表性球星，杜蘭特2019年也曾因為拉傷與阿基里斯腱斷裂，整整休息超過1年，靠著意志力與自律，一路打到現今仍維持身手，但他去年季後賽也因左腳踝骨挫傷，導致連續缺席多場季後賽，生涯受到傷勢困擾的他，也關注到今年NBA傷病潮。」杜蘭特賽後坦言，「實際上，隨著近年比賽激烈程度提高，NBA去年開季也有許多球員進入傷兵名單，當時聯盟便與波士頓大學醫學部合作，研究關於球員出賽場次與身體負荷管理（Load Management）關聯性，並考慮推出「65 場出賽限制」以確保球星出勤率與賽事觀賞性，但此舉不僅對球團收入造成影響，也有醫學專家認為，限制輪休反而可能讓已經帶傷或過度疲勞的球員，引發更嚴重的代償性傷害。