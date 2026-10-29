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▲阿翔（如圖）與楊繡惠互相鬥嘴的模樣逗樂觀眾。（圖／民視提供）

資深女星楊繡惠出道多年，靠著努力工作累計了上億元身家，甚至名下還有7間房產，早已財富自由的她，工作時仍超級敬業，主持的《綜藝新時代》日前來到花蓮富里錄影，楊繡惠被問到近期遇到最難受的事情？坦言就是到台南溯溪，因為地形崎嶇陡峭、地上土質鬆軟，一度懷疑自己爬不回來，頓時萌生請辭節目的念頭，當時相當難受，直呼：「我告訴你們，如果再來一次老娘不奉陪啦！」《綜藝新時代》日前來到花蓮富里，主持人阿翔、楊繡惠、李雅英、檸檬及秀秀子在世界八大花海之一的六十石山開場，並前往有機驗證的金針花園區「德森有機農莊」，與職人黃榕韻碰面，一同認識金針園區的故事。眾人提到，這裡還有一款全台獨有的金針忘憂茶，楊繡惠被問道:「你最近有沒有遇到什麼煩心事，喝完說不定就豁然開朗了！」楊繡惠表示最近遇到最難受的事情就是到台南溯溪，因為地形崎嶇陡峭，而且地上土質鬆軟，一度懷疑自己爬不回來，讓她頓時萌生請辭節目的念頭，直呼：「我告訴你們，如果再來一次老娘不奉陪啦！」不過，說完後楊繡惠大口喝下忘憂茶，下一秒突改口說:「其實現在我覺得溯溪很好玩欸，要不要再來挑戰一次？」超極端反差讓眾人當場看了爆笑連連，節目效果十足。此外，主持人們來到金針花園區，除了驚嘆花海很美，楊繡惠還對阿翔說你今天幸福，更是被四朵花包圍呢，對此檸檬反問是哪四朵花？楊繡惠指著李雅英、檸檬及秀秀子，說你們就是三朵花，加上我剛好四朵花。阿翔聽完楊繡惠一番話，猛虧對方真是太幽默了，不怕死繼續說道:「花本來就有新鮮的，也有快要枯萎的！」意有所指讓楊繡惠當場抗議：「你這個人真的太不懂幽默，我很不喜歡。」兩人互相鬥嘴的模樣逗樂觀眾。