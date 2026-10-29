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台北市長蔣萬安競選團隊28日推出「台北安可大舞台－市民也上台」互動網站，其中的「台北施政島」遭質疑抄襲民進黨候選人沈伯洋的創意；競辦SI總幹事葛如鈞起初反嗆是對手採用相同方法製作網頁，沒想到卻被大神網友抓包鐵證狠打臉。對此，作家趙曉慧也忍不住吐槽，從來沒有看過一個要連任的現任市長，選戰打得這麼狼狽，蔣萬安現在這副德性，連深藍都看不起他。趙曉慧表示，市政出包還可以賴給市府公務團隊不給力、青鳥陣營抹黑，但現在是自己的競選團隊頻頻出包，要賴給誰呢？正常情況下，現任首長競選連任擁有最強大的「執政優勢」，選戰節奏應該是用政績壓制對手，結果蔣萬安卻是「反主為客」，一路在沈伯洋屁股後面跑，把「正規軍」活成了「跟屁蟲」。趙曉慧直言，現在蔣萬安的競選團隊，基本上是一個沒有靈魂的空殼，各自為政、節奏混亂，做什麼就出包什麼。看看這一張「台北安可大舞台」的視覺構成，這是什麼鬼東西啊？哪有什麼明亮的大舞台，只有像是關燈了的地下室，陰森晦氣，充滿謝幕感。「蔣萬安現在這副德性，連深藍都看不起他。」趙曉慧提到，王偉忠對蔣萬安、石舫亘的專訪，時不時就酸蔣萬安：「我忍耐很久了！請你都不來！」甚至在對談中直指蔣萬安是「高官孩子」，頻頻跳過蔣萬安直接向石舫亘提問。趙曉慧指出，蔣萬安在「洋流」崛起之前，凡事有人罩，輕輕鬆鬆坐在神壇上相當志得意滿，心心念念想直取2028總統大選，被傳出頻頻一對一與政治線記者吃飯徵詢此事。現在呢？一臉憔悴又狼狽，才知道自己根本扛不起台北市長這一份工作，2028輪不到他，前面還有盧秀燕、韓國瑜；但也不一定，北京的大老闆或許相當青睞他，一個無能、沒肩膀的提線木偶好控制。