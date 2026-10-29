（更新：味全龍球團回應）

現年30歲的林凱威今年出賽56場拿下8勝4敗、30次救援成功，53.2局中、防禦率為2.85，救援成功寫下2022年回到中職後的生涯最佳表現，還助隊擊敗中信兄弟，奪下相隔2年的中職總冠軍，如今相隔超過10年再度展開旅外夢。

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林凱威2015年展開旅外生涯 2022年回歸加入中職

林凱威穩定出賽 整年豪取30次救援成功

味全龍球團做出回應：樂見選手挑戰更高舞台

尊重球員的個人生涯規劃，也樂見選手有機會挑戰更高層級的棒球舞台。後續將依照聯盟相關規定及程序辦理及協助，並持續與選手保持溝通。

林凱威小檔案：

味全龍終結者林凱威今（29）日宣布行使旅外球員權利，成為繼昨日富邦悍將曾峻岳後，本季第2位行使旅外球員權利的中職球員。林凱威2015年以30萬美元簽約金，加盟美職亞利桑那響尾蛇，正式開啟旅美生涯，入隊後經歷先發轉後援的調整，旅美期間最高曾升至2A層級，直到2022年才離開響尾蛇小聯盟體系，加盟美職獨立聯盟「長島鴨隊」，並於年中返台參與選秀，以第一指名加入味全龍。林凱威生涯多次入選國家成棒代表隊，最輝煌里程碑莫過於2024年第三屆世界12強棒球賽，作為中華隊主力後援投手，整屆賽事多次在緊迫局面下登板中繼與後援，展現強大的心理素質，並於最後面對日職球星組成的冠軍賽中，於9局下登板關門，助隊奪下史上第一座一級國際賽事冠軍，載入台灣棒球史冊。中職成績方面，林凱威自加入味全龍後，每年都維持穩定出賽，今年回歸專任終結者，整年出賽56場拿下8勝4敗、30次救援成功、8次救援失敗，53.2局中、防禦率為2.85、每局被上壘率1.23。至於合約方面，林凱威2022年7月加盟味全龍時，簽下一紙2年5個月、總值1470萬元新台幣的複數年合約，另含激勵獎金，該合約已於2024年底到期，根據味全龍球團2026年公布合約，林凱威也並未在複數年合約中。味全龍球團稍早也做出回應，對於其他球員挑戰更高舞台，表示樂觀其成，「出生日期：1996年3月19日身高體重：178公分、79公斤投打習慣：右投右打守備位置：投手出生地點：台灣花蓮縣（阿美族）最高學歷：新竹市立成德高級中學職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會味全龍第1指名今年成績：出賽56場、8勝4敗、30次救援成功、防禦率2.85