居家品牌 HOLA 今（29）日攜手英國人氣黏土動畫《笑笑羊》，推出超過30款限定商品，最吸睛的不是餐具、地墊，而是一隻可以脫衣服、甚至脫內褲的笑笑羊玩偶！更荒謬的是，HOLA 官方還特別強調，已經向原廠確認過，主角尚恩穿的內褲「真的是這款」，讓這隻玩偶瞬間成為聯名系列的話題焦點。此外，官方也透露，尚恩雙手藏有磁鐵，不只能互相吸住，還能直接吸附在鐵件上，超搞怪設計讓粉絲忍不住想收藏。
笑笑羊不只可以脫衣服！內褲造型還經過原廠認證
這次 HOLA 與《笑笑羊》合作推出超過30款限定商品，包括笑笑羊三明治、狗狗熱狗堡、聖誕樹笑笑羊，以及各式餐具、地墊、毯子、海綿等生活用品，將動畫中充滿無厘頭幽默的農場日常搬進居家生活。不過，這次最搶戲的商品，絕對是可以脫衣服的主角尚恩玩偶。
HOLA 官方特別在 Threads 發文介紹這款玩偶，表示「目前笑笑羊 MVP 是他」，並強調尚恩不只可以脫衣服、脫內褲，雙手還設有磁鐵，可以互相吸附，也能貼在鐵件上。至於尚恩的內褲，官方甚至特別補充「我們有跟原廠確認過，尚恩的內褲真的是這款！！！」
《笑笑羊》HOLA聯名開賣！3分鐘完成下單
除了尚恩玩偶，這次聯名的牧羊犬比澤爾（Bitzer）也相當吸睛，不只變成超搞怪的熱狗堡造型玩偶，還被設計成可掛式面紙套、造型踏墊等居家用品。這波聯名在Threads 上掀起討論，不少民眾已經前往門市購買。
HOLA 官方更陸續分享商品特色與購買資訊，並表示「花不到3分鐘，官網很順，買起來」，這次《笑笑羊》聯名系列可透過官網及全台門市購買，《NOWNEWS今日新聞》也整理本次聯名幾款話題商品的原價與優惠價，包括可以脫下羊毛外衣、露出紅色內褲的尚恩玩偶，以及造型搞怪的熱狗堡比澤爾、聖誕樹玩偶等。
■ 笑笑羊穿脫玩偶（尚恩）：原價899元、優惠價809元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（尚恩三明治）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（搗蛋豬）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（比澤爾熱狗堡）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊聖誕樹吊飾玩偶組（提米）：原價999元、優惠價899元。
■ 笑笑羊可掛式面紙套（比澤爾）：原價699元、優惠價629元。
■ 笑笑羊造型擦手巾26.5×27cm（尚恩）：原價299元、優惠價269元。
■ 笑笑羊造型踏墊43×88cm（比澤爾）：原價599元、優惠價539元。
以上價格依 HOLA 官網10月29日顯示資訊整理，實際優惠及庫存以官方公告為準。
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這次 HOLA 與《笑笑羊》合作推出超過30款限定商品，包括笑笑羊三明治、狗狗熱狗堡、聖誕樹笑笑羊，以及各式餐具、地墊、毯子、海綿等生活用品，將動畫中充滿無厘頭幽默的農場日常搬進居家生活。不過，這次最搶戲的商品，絕對是可以脫衣服的主角尚恩玩偶。
HOLA 官方特別在 Threads 發文介紹這款玩偶，表示「目前笑笑羊 MVP 是他」，並強調尚恩不只可以脫衣服、脫內褲，雙手還設有磁鐵，可以互相吸附，也能貼在鐵件上。至於尚恩的內褲，官方甚至特別補充「我們有跟原廠確認過，尚恩的內褲真的是這款！！！」
《笑笑羊》HOLA聯名開賣！3分鐘完成下單
除了尚恩玩偶，這次聯名的牧羊犬比澤爾（Bitzer）也相當吸睛，不只變成超搞怪的熱狗堡造型玩偶，還被設計成可掛式面紙套、造型踏墊等居家用品。這波聯名在Threads 上掀起討論，不少民眾已經前往門市購買。
HOLA 官方更陸續分享商品特色與購買資訊，並表示「花不到3分鐘，官網很順，買起來」，這次《笑笑羊》聯名系列可透過官網及全台門市購買，《NOWNEWS今日新聞》也整理本次聯名幾款話題商品的原價與優惠價，包括可以脫下羊毛外衣、露出紅色內褲的尚恩玩偶，以及造型搞怪的熱狗堡比澤爾、聖誕樹玩偶等。
■ 笑笑羊穿脫玩偶（尚恩）：原價899元、優惠價809元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（尚恩三明治）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（搗蛋豬）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊玩偶吊飾（比澤爾熱狗堡）：原價599元、優惠價539元。
■ 笑笑羊聖誕樹吊飾玩偶組（提米）：原價999元、優惠價899元。
■ 笑笑羊可掛式面紙套（比澤爾）：原價699元、優惠價629元。
■ 笑笑羊造型擦手巾26.5×27cm（尚恩）：原價299元、優惠價269元。
■ 笑笑羊造型踏墊43×88cm（比澤爾）：原價599元、優惠價539元。
以上價格依 HOLA 官網10月29日顯示資訊整理，實際優惠及庫存以官方公告為準。