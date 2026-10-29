我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在擊敗明尼蘇達灰狼隊後，將於本週五迎來備受矚目的勇湖大戰，在主場迎戰宿敵洛杉磯湖人隊。兩隊本季的第二度交手的同時，也是勇士大齡菜鳥倫德博格（Yaxel Lendeborg）與湖人超級巨星唐西奇（Luka Doncic）在開幕戰爆發口角衝突後的首次重逢。對此，倫德伯格受訪時毫不掩飾期待之情，霸氣宣告要在週五場上見真章。回顧本季開幕戰，湖人以127：105輕取勇士，當時初登大聯盟的倫德博格在場上防守唐西奇時便互噴垃圾話，唐西奇隨後用犀利的個人進攻與言語回擊，甚至讓倫德博格吞下技術犯規，賽後倫德博格直言自己「對唐西奇不斷抱怨裁判的行為失去了所有尊重」。隨著週五的全美直播大戰即將開打，當記者問及是否期待再次對決唐西奇時，倫德博格露出了燦爛的笑容，毫不避諱地直言：「絕對的。是的，我非常期待。我會在星期五（的比賽中）把話講清楚。」儘管勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾坦言希望新秀少去招惹唐西奇，但包括柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）在內的老將皆公開力挺，鼓勵倫德博格繼續保持這樣的競爭力。開幕戰過後，倫德博格在過去幾場比賽打出令人驚豔的表現。他先是在對陣丹佛金塊時狂轟31分、12籃板、6助攻，今日面對灰狼又貢獻26分、9籃板，開季前5場比賽繳出場均22.6分、9.2籃板、4.0助攻的恐怖數據，迅速在勇士先發陣容中站穩腳步。勇士當家球星柯瑞近期也公開盛讚倫德博格具備「全方位」的身手，認為他的全能表現為球隊注入活力。另一方面，唐西奇在上一場對陣快艇的比賽中因背部緊繃選擇預防性休兵，不過主帥瑞迪克（JJ Redick）預期他與因左腳酸痛缺陣的威廉斯（Ziaire Williams）皆能及時回歸，迎戰勇士。隨著唐西奇有望傷癒復出、倫德博格手感正燙，週五的「勇湖大戰」中兩大話題人物唐西奇與倫德博格的火爆對決，勢必將成為全美球迷關注的焦點。