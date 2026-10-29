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0至6歲每年補助1.2萬元 偏鄉孕婦產檢也有接送

AI培訓助婦女重返職場 再推創業貸款、利息補貼

朱立倫曝提名內幕 張麗善喊話：接棒雲林縣政

雲林縣長候選人張嘉郡今（29）日上午出席婦女後援會成立大會，正式發表婦女政策白皮書，提出「好孕友善接送」、「育兒家庭支持」、「婦女就業與AI數位培力」及「婦女創業與經濟自主」四大婦女幸福行動，其中包括0至6歲每年1萬2000元育兒津貼、孕婦交通補助，以及女性創業貸款等措施。前國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善及多位藍營立委也到場站台，力挺張嘉郡接棒雲林縣政。張嘉郡表示，女性在家庭、職場及社會中扮演重要角色，卻經常面臨生育、長輩照顧及職涯發展等多重壓力，因此此次以「婦女安心、家庭有靠、夢想同行」為核心願景，提出涵蓋懷孕、育兒、就業及創業的婦女政策，希望減輕家庭照顧負擔。在孕產及育兒政策方面，張嘉郡規劃提供0至6歲每年1萬2000元育兒津貼，並推動孕婦交通補助、偏鄉跨鄉鎮產檢接送服務，同時逐步擴充公共、準公共及彈性托育量能，讓偏鄉孕婦不必因交通不便影響產檢，也讓育兒不再成為女性職涯發展的阻礙。針對女性就業及經濟自主，張嘉郡提出「婦女就業與AI數位培力」及「婦女創業與經濟自主」兩大計畫，未來將針對中斷就業的婦女，開辦AI工具應用、電商經營等實務課程，協助女性重返職場。此外，也將提供微型創業貸款、利息補貼及品牌設計輔導，降低女性創業門檻，讓AI成為提升職場競爭力的工具，協助婦女將創業構想轉化為實際事業。今日婦女後援會成立大會吸引數百名婦女到場，由曾任雲林縣工商婦女會副會長的關淑華擔任總會長、立委許宇甄擔任召集人。朱立倫、張麗善及立委陳菁徽、王育敏等人也親自出席力挺。朱立倫致詞時透露，前年提名張嘉郡擔任不分區立委，就是看見她即使經歷挫折，仍願意腳踏實地、深耕基層，形容她「一個人當兩個人用」，更稱讚張嘉郡不僅是孝順的女兒，也是兩個孩子的母親，相信她能照顧好雲林鄉親。張麗善則表示，張嘉郡具備承擔縣政重任的能力，是延續雲林建設的適合人選，呼籲婦女後援會成員全力支持。許宇甄、陳菁徽及王育敏也肯定張嘉郡提出的婦幼政策，認為她過去在立法院為雲林鄉親及農民發聲的經驗，將有助於推動地方發展。