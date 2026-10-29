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爭鮮隱藏菜單是真的！蟹膏軍艦40元爆紅 點法曝光

▲2026爭鮮全新17款秋蟹新品。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

爭鮮秋蟹新品推薦！《黑白大廚》主廚鄭鎬泳菜單曝

▲爭鮮攜《黑白大廚》鄭鎬泳主廚，跨海研發秋季限定蟹味新品。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

壽司郎「野生南方黑鮪魚中腹」40元！倒數2天

▲壽司郎「野生南方黑鮪魚中腹」平日限定優惠價40元。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

壽司郎最新海膽祭60元起！明治竹筍香菇餅乾聖代也開吃

▲壽司郎海膽祭新菜開吃。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲壽司郎把明治巧克力「香菇山」與「竹筍里」都變成聖代。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

近期爭鮮迴轉壽司一款隱藏菜單在Threads爆紅，菜單上找不到，而壽司郎也正推出野生南方黑鮪魚中腹40元」、海膽祭60元起開吃，明治竹筍香菇餅乾聖代也來了。壽司控狂追！近期爭鮮迴轉壽司一款隱藏菜單在Threads爆紅，網友發文感謝脆友推薦，「馬上跑來爭鮮吃螃蟹」，分享菜單上找不到、CP值好高的菜色。但要看該店當天有沒有量可以做出來，店員會說要問廚房能不能做。粉絲直呼「學到了」、「看起來很好吃」，還有人是點到「蟹膏手捲很好吃」，饕客可以試試看。事實上，爭鮮餐飲集團表示，那是今年首度攜手韓國《黑白大廚》主廚鄭鎬泳，所推出呼應秋季海鮮盛宴的螃蟹新品。主廚聯名料理推薦一般爭鮮有「雙蟹熔岩起司燒」100元、「蟹肉奶油烏龍麵」100元，爭鮮PLUS限定「雙蟹熔岩甲羅燒」120元、「柚香蟹膏乳酪串串」100元，MAGiC TOUCH点爭鮮則推薦「金蟹洋釀鮮旨握」120元、「宮廷蟹肉茶碗蒸」100元、竟然還有「蟹鉗味噌霜淇淋」130元。壽司郎近期也有隱藏菜單，即日起至10月30日倒數兩天，平日限定推出「野生南方黑鮪魚中腹」優惠價40元，嚴選天然捕獲的南方黑鮪，標榜鮮味兼具綿密油脂的中腹肉，吃得到甘甜層次。提醒大家，本優惠活動商品僅限店內用餐，不提供外帶及外送服務；期間限定優惠，每日每店限量供應，售完為止，實際販售狀況以現場店舖為準。壽司郎即日起至11月22日推出「至福の海膽祭」期間限定濃郁海味，推薦最划算「海膽海苔包」60元起，開吃濃郁甘甜的「智利海膽」。季節新菜包括「海膽地中海黑鮪魚大腹」100元、「海膽芡汁茶碗蒸」100元，以及首次販售的「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」80元、「全栗以赴焦糖千層交響曲」100元；11月9日再推出「海膽鮭魚萩餅」60元、「豪華花之戀」150元。壽司郎受網友暱稱為被壽司耽誤的甜點店，直接讓日本明治（Meiji）巧克力餅乾的「菇筍派之爭 」戰火白熱化。即日起至11月8日，一舉推出「明治香菇造型餅乾 香草焦糖聖代」與「明治竹筍造型餅乾 抹茶草莓聖代」，兩款皆為140元，號召粉絲拚人氣。