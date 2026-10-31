日本新生代串流億級王者Vaundy來了！他將於今（31）、明日連續兩日來到台北小巨蛋，舉辦巡迴演唱會《ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"》台北場，第一次來到台北開唱的他，演唱會資訊一宣布後門票瞬間秒殺，《NOWNEWS今日新聞》也為您統整本次演唱會必唱歌單，22首歌先學起來，保證現場可以跟著唱！

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Vaundy是誰？日本超狂新生代創作歌手

Vaundy是日本新生代創作歌手、音樂製作人及詞曲創作者，2000年6月6日出生於日本東京，他的音樂風格混合搖滾、R&B、電子音樂等各式曲風，作詞、作曲、編曲再到MV概念都自己來，展現全方位的創作才華。

2019年，他透過影音平台 YouTube 發布作品，憑藉獨特嗓音與鮮明的音樂風格逐漸受到關注，並於同年推出數位單曲〈東京フラッシュ〉，正式打開知名度；之後Vaundy更成為動漫主題曲指定嘉賓，《鏈鋸人》〈CHAINSAW BLOOD〉、《SPY×FAMILY 間諜家家酒2》〈トドメの一撃 feat. Cory Wong〉、《光逝去的夏天》〈再会〉、《黃泉使者》〈飛ぶ時〉等，成為了喜歡動漫的人不可能不知道的存在。

不僅如此，他的代表作還包括〈怪獣の花唄〉、〈踊り子〉、〈タイムパラドックス〉等，其中〈怪獣の花唄〉更是日本卡拉OK長年霸榜歌曲；Vaundy也曾為 Ado、菅田將暉等藝人製作歌曲，更多次登上日本《NHK紅白歌合戰》，年紀輕輕就是日本樂壇炙手可熱的存在。

《ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"》台北場歌單預測（參考首爾場）

  1. 泣き地蔵
  2. ホムンクルス
  3. 裸の勇者
  4. 再会（可能更改為：逆光）
  5. 不可幸力
  6. 風神
  7. そんなbitterな話
  8. 恋風邪にのせて
  9. 気まぐれ
  10. napori
  11. タイムパラドックス
  12. しわあわせ
  13. 東京フラッシュ
  14. トドメの一撃
  15. イデアが溢れて眠れない
  16. 呼び声
  17. 飛ぶ時
  18. soramimi
  19. CHAINSAW BLOOD
  20. Tokimeki（可能更改為：花占い）
  21. 怪獣の花唄
  22. 踊り子 

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...