我是廣告 請繼續往下閱讀

泣き地蔵 ホムンクルス 裸の勇者 再会（可能更改為：逆光） 不可幸力 風神 そんなbitterな話 恋風邪にのせて 気まぐれ napori タイムパラドックス しわあわせ 東京フラッシュ トドメの一撃 イデアが溢れて眠れない 呼び声 飛ぶ時 soramimi CHAINSAW BLOOD Tokimeki（可能更改為： 花占い） 怪獣の花唄 踊り子

日本新生代串流億級王者Vaundy來了！他將於今（31）、明日連續兩日來到台北小巨蛋，舉辦巡迴演唱會《ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"》台北場，第一次來到台北開唱的他，演唱會資訊一宣布後門票瞬間秒殺，《NOWNEWS今日新聞》也為您統整本次演唱會必唱歌單，22首歌先學起來，保證現場可以跟著唱！Vaundy是日本新生代創作歌手、音樂製作人及詞曲創作者，2000年6月6日出生於日本東京，他的音樂風格混合搖滾、R&B、電子音樂等各式曲風，作詞、作曲、編曲再到MV概念都自己來，展現全方位的創作才華。2019年，他透過影音平台 YouTube 發布作品，憑藉獨特嗓音與鮮明的音樂風格逐漸受到關注，並於同年推出數位單曲〈東京フラッシュ〉，正式打開知名度；之後Vaundy更成為動漫主題曲指定嘉賓，《鏈鋸人》〈CHAINSAW BLOOD〉、《SPY×FAMILY 間諜家家酒2》〈トドメの一撃 feat. Cory Wong〉、《光逝去的夏天》〈再会〉、《黃泉使者》〈飛ぶ時〉等，成為了喜歡動漫的人不可能不知道的存在。不僅如此，他的代表作還包括〈怪獣の花唄〉、〈踊り子〉、〈タイムパラドックス〉等，其中〈怪獣の花唄〉更是日本卡拉OK長年霸榜歌曲；Vaundy也曾為 Ado、菅田將暉等藝人製作歌曲，更多次登上日本《NHK紅白歌合戰》，年紀輕輕就是日本樂壇炙手可熱的存在。