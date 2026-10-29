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去泰國旅遊，走進7-Eleven買東西，結帳時竟能直接用中文、日文，甚至德語溝通！泰國曼谷一名48歲超商店員，最近因為一段影片在網路上爆紅，他不只會說7種外語，還有不只一個高等學位和進修經驗，過去也曾在海外工作，但因新冠疫情衝擊觀光業，才轉到便利商店任職，反而靠著語言長才，一躍成為網路熱焦。綜合《Khaosod》等泰媒報導，這名店員名叫Teerawat Wanichkam，大家習慣叫他Tony，48歲，目前在曼谷曼那區（Bang Na）、鄰近曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）的超商擔任助理店長，同時也兼任口譯及活動主持人。報導提到，他能用7種外語與顧客溝通，包括英語、中文、日語、馬來語、印尼語、德語及緬甸語，其中又以英語、中文、馬來語最為熟練。網路影片曝光後，不少網友驚訝，一名超商店員竟有如此驚人的語言能力，還有人開玩笑猜測：「他該不會是董事長微服出巡吧？」報導指出，Tony的能力並非短期練成，從小在泰國大城府長大的他，在家鄉時就常跟外國觀光客接觸，很早就習慣與不同國家的人交流。除了傳播學學士學位，也曾修習法律，並有語言、觀光領域的碩士學歷，也曾在多所院校學習語言。過去，他曾在馬來西亞、新加坡、印尼等地生活及工作，累積豐富的跨文化溝通經驗，也讓他有更多機會練習，在不同語言之間嫻熟切換。不過，新冠疫情爆發後，國際旅遊幾乎停擺，觀光相關工作機會大幅減少，Tony的職涯也因此轉彎，他後來加入7-Eleven，至今已工作超過3年。對他而言，便利商店不只是另一份工作，也讓他能繼續與來自世界各地的人互動。他回憶，剛到職不久，就曾遇上10多輛遊覽車，載著數百名中國旅客進店購物，正好讓他派上用場，用中文協助旅客選購商品、解決問題。Tony表示，自己從事的是服務業，希望讓外國旅客感受到泰國人的熱情，如果外國旅客在便利商店就能用熟悉的語言溝通，購物體驗自然會更親切，會因此對泰國留下更好的印象。這段經歷最近因一段TikTok影片而受到關注。影片中，Tony展現與外國顧客溝通的語言能力，讓不少網友大感驚訝。Tony坦言，沒想到影片竟能吸引數百萬次觀看，不過比起突然走紅，他更感動的是網友的正面回饋，認同他以這種方式代表泰國，讓更多人看見泰國服務業的另一面。原文連結：