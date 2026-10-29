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至少13州收到傳票 民主黨票倉成調查重點

川普政府稱維護選舉公正 研究顯示非法投票極少

加州2萬選民身分遭質疑 州政府反駁名單不可靠

選舉結果恐引發法律戰 專家憂爭議延燒

美國期中選舉將於下週登場，川普政府近期加強調查非美國公民非法投票問題。根據路透社調查，聯邦政府已向至少13州發出超過100張傳票，要求地方選務機關提供數萬名選民的登記及投票紀錄。白宮強調，此舉是為了維護選舉公正性，但法律專家擔憂，相關調查可能被用來質疑選情接近的選舉結果。根據路透社報導，透過公開紀錄申請及訪問各州選務官員發現，川普政府發出的傳票多數集中在過去3個月，部分則可追溯至今年初，其中不少傳票此前未曾曝光，顯示聯邦政府追查非公民投票的規模，比外界原先所知更大。這波調查涵蓋明尼蘇達州明尼阿波利斯、賓夕法尼亞州費城、加州洛杉磯等民主黨票倉，也延伸至德州、堪薩斯州及喬治亞州等共和黨傾向較強、但部分選區競爭激烈的州。路透社確認的傳票中，至少49張由大陪審團授權發出，意味著相關資料調閱涉及刑事調查，通常也比聯邦機關直接發出的行政傳票更難透過法院提出異議。傳票要求提供的資料範圍不一，從個別選民紀錄，到包含數萬人姓名的完整地方選民名冊都有。其中，麻薩諸塞州至少8個城市及城鎮收到大陪審團傳票，部分要求提供所有登記選民的姓名、地址、政黨傾向、出生日期、投票狀態及選民識別號碼。華盛頓州選務機關則表示，近幾週已收到約60張聯邦傳票，要求提供個別選民的相關資訊。根據美國法律，非美國公民不得在聯邦選舉中投票。白宮發言人比斯（Lauren Bis）表示，川普政府正在向外界傳達明確訊息，任何非法參與美國選舉投票的人，都必須承擔法律責任。川普政府認為，非公民投票是必須嚴肅處理的問題，已投入數百名聯邦執法人員調查，司法部也對拒絕提供選民名冊的30個州提起訴訟，要求交出包括駕照號碼及部分社會安全碼在內的個人資料。不過，相關執法行動接連面臨司法阻力。聯邦法院10月21日已大幅限制國土安全部在9個州的現場調查行動，而司法部迄今在選民名冊相關訴訟中也未獲法院支持，部分案件仍在上訴。此外，多項研究及路透社分析均顯示，非公民非法投票的情況極為罕見。根據路透社統計，川普重返白宮以來，聯邦檢方至少依非公民非法投票相關法規起訴147人，其中102人是在9月以後遭到起訴，多數案件尚未審結。若以2024年美國總統大選投票人數作為比較，這些案件相當於每100萬名投票者中不到1人。加州成為這波調查的主要爭議地區之一。美國司法部本月聲稱，加州有超過2萬名「疑似非公民」收到郵寄選票，要求在確認其公民身分前，不得計算相關選票。不過，加州官員拒絕配合，並質疑聯邦政府提供的名單不可靠。州府抽查其中200筆選民登記資料後發現，將近40%的人似乎出生於美國。司法部代理副部長麥考特（Trent McCotter）上週也坦承，這份名單可能包含美國公民。另外，司法部10月19日宣布，在加州起訴28名合法永久居民，指控他們涉嫌以非公民身分投票，或在投票及歸化文件中作出不實陳述。加州選務官員則指出，與全州超過2300萬名登記選民相比，目前查出的案件數量極少，不足以證明存在大規模非法投票。此次調查正值美國國會控制權競爭激烈之際。民主黨若要取得國會兩院多數席次，必須在參議院淨增加4席、眾議院淨增加5席。法律專家指出，雖然美國選舉主要由各州負責管理，聯邦政府的角色有限，但司法部仍可能透過訴訟，試圖延後或阻止部分選舉結果的正式認證。曾在小布希政府擔任亞利桑那州聯邦檢察官的查爾頓（Paul Charlton）表示，過去確實曾起訴不具投票資格卻參與選舉的人，但案件數量極少，從未接近足以改變選舉結果的程度。曾任司法部律師、現為倡議組織Protect Democracy選舉法律團隊負責人的柏威克（Ben Berwick）則警告，相關調查可能為選後的法律挑戰鋪路。他認為，若親川普候選人在選情接近的選區落敗，可能以疑似非法投票影響結果為由，要求剔除部分選票，甚至主張選舉結果無效。不過，這類主張能否在法律上成立，仍須有具體證據支持。