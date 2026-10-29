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選戰倒數29天，台北市長蔣萬安競選辦公室日前推出「台北安可」棒球外套，1件1800元限量300件，昨天中午開放搶購2分鐘內搶購一空。競辦今（29）日宣布，緊急追加500件，30日中午12時在官網預訂，同時今也推出「台北5告讚」悠遊卡套組，限量1000套也是明日開放預訂。台北安可棒球外套26日競總成立當天，蔣萬安和其他縣市長、民代都穿上，讓不少網友敲碗希望能預購應援，競辦昨中午開放300件預購，售價1800元，沒想到2分鐘內搶購一空。競辦發言人楊沛緰今日宣布，緊急向廠商追加500件，希望讓更多朋友可以穿上，明天中午在官方網站連結預購，每人限購2件。同時她也提醒，競選總部現場沒有辦法預購。另外，蔣萬安競選號次抽到5號，競辦發言人陳柏翰也宣布，推出「台北5告讚」悠遊卡套組，一套2入500元，限量1000套，一張是「台北High five」，由蔣萬安用手掌比出5向市民High five，帶出台北城市的活力；另一張是「台北Let’s go」，是蔣萬安飛奔越跑的意象呈現，讓台北持續前進。