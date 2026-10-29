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記憶體沒撐住 生醫、金融接手擋跌勢

台股今（29）日「開低走低」，從開盤一路走跌，盤中失守47000點關卡，一度跌至46055點，展開46K保衛戰。最終收盤跌至46368點、下滑667點，交易量7891億元。台積電（2330）收跌10元，來到2415元，收回2400元關卡。類股方面，光電、玻璃、油燃氣、電子零組件跌幅深，其中大立光（3008）下跌8.2%、台玻（1802）下跌5.4%、台塑化（6505）跌4.2%；台達電（2308）跌4.5%，失守1500元大關。被動元件三雄中的禾伸堂（3026）跌深反彈，盤中一度跌至729元，最終收漲767元，漲2.1%；華新科（2492）同樣也出現漲勢，上漲6.28%；國巨*（2327）則是收跌至543元。另一方面，原先扮演撐盤角色的記憶體則在盤中逐步漲勢收斂，華邦電（2344）原先「開門紅」，收跌0.8%、南亞科（2408）同樣在盤中陷入震盪，最終收在平盤。晶豪科（3006）則是在經過亂流後，最終收漲2.5%。生醫、金融類股分別漲1.1%、1%發揮撐盤效果，藥華藥（6446）漲3.3%、第一金（2892）漲1.6%、彰銀（2801）漲1.8%、中信金（2891）漲1.4%。台股漲幅排行，大甲（2221）、穩懋（3105）、同泰（3321）、智晶（5245）漲停；智原（3035）、尚茂（8291）漲幅大。跌幅排行，德淵（4720）、精測（6510）跌停；瀚宇博（5469）、聯電（2303）、玉晶光（3406）跌幅深。