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▲今年momo祭出7大優惠，包括全站超取滿99元起免運、彩色閱讀器999元加購，以及登記抽2台NISSAN新車。（圖／記者周淑萍攝）

Momo 7大優惠攻略一次看

◼️攻略1：個人最高回饋3600點、組隊最高15555點

◼️攻略2：利特、希澈限定小卡！滿1111元可兌換

◼️攻略3：7吋彩色電子書閱讀器999元加購

▲momo雙11購物節祭出新車抽獎，11月1日不限金額下單並完成登記，可抽NISSAN SENTRA初楓版；11月10日至11日再加碼抽NISSAN KICKS初楓版。（圖／記者周淑萍攝）

◼️攻略4：全站超取滿190元免運！7-11、全家再送咖啡

◼️攻略5：不限金額下單！登記抽2台NISSAN新車

◼️攻略6：moPro會員年繳299元、全年可拿1080元mo幣

◼️攻略7：分享商品賺回饋，最高25% mo幣分潤

momo雙11必買清單

▲momo雙11邀請SUPER JUNIOR成員利特、希澈擔任活動大使，推出限定小卡、壓克力立牌、杯墊及門牌等周邊。（圖／記者周淑萍攝）

2026年雙11購物節開打，面對酷澎、蝦皮等競爭對手，momo購物網今（29）日宣布，今年雙11「Super寵愛你」將於11月1日開跑，祭出7大優惠攻略，包括全站超商取貨滿190元免運、消費滿5999元可用999元加購彩色電子書閱讀器、組隊消費最高回饋15555 mo點，還能不限金額下單登記抽2台NISSAN新車。此外，更找來SUPER JUNIOR成員利特、希澈擔任活動大使，推出限定小卡及周邊商品。酷澎目前已在官網推出雙11促銷專區，美妝保養、廚房用品等指定商品最低3折起，搶攻年末購物商機，momo攜手超過1萬家品牌，以滿額回饋、超取免運、明星應援及限量商品等優惠迎戰。11月1日單日累積消費滿4000元，登記送111 mo點，滿5萬元享3.3% mo點回饋，上限3600點。11月10日至11日的「組隊團戰」，11月2日至9日晚間8時前，開放4至8人組隊，只要團隊至少4人完成消費，並達指定消費門檻，最高享3.5%回饋，上限15555 mo點；團隊消費滿30萬元再加碼2000點。momo找來SUPER JUNIOR-83z利特、希澈擔任雙11活動大使，11月1日單日消費滿1111元，並在指定時間完成登記，就能在11月8日前往台北信義區香堤大道活動攤位，兌換限定偶像小卡。11月2日至13日也陸續推出雙人壓克力立牌、飛吻款小卡、雙人杯墊及守護門牌等限定周邊，消費門檻介於5500元至1萬元，採限量登記。今年雙11另一項優惠是7吋彩色momoBOOK電子書閱讀器。11月1日至13日，單日累積消費滿5999元，即可登記領取999元加購專屬優惠券，每日限量1000名。即日起至11月13日，全站超商取貨滿190元即可享免運。11月1日、10日及11日，「mo店+」指定超商取貨免運門檻降至最低99元起。7-ELEVEN於11月1日至30日單筆取貨滿1000元送大杯冰美式，11月1日至13日滿399元送指定雞翅。全家便利商店單筆滿399元送指定鹽烤翅，滿1000元則送指定粥品。11月1日只要不限金額下單並完成登記，就有機會抽中NISSAN SENTRA MOMIJI初楓版；11月10日至11日則加碼抽NISSAN KICKS MOMIJI初楓版。momo今年也透過會員制度搶客，moPro會員年費299元，全年可拿1080元mo幣。11月1日至30日指定品牌加碼4%回饋及會員專屬優惠。momo同步推出「點點賺」商品分享機制，會員將指定商品分享給親友，只要對方透過分享連結完成符合資格的購買，就有機會取得5%至25%的mo幣分潤回饋。除了7大優惠，momo也公布今年雙11主打商品，3C產品包括Samsung Galaxy Z Fold8 512GB，原價65900元、優惠價56900元，現省9000元；ASUS VivoBook 14吋筆電優惠價25999元，Google Pixel 11 Pro則為36990元。民生用品則有特福28公分不沾鍋雙鍋組999元、舒潔抽取式衛生紙120包1569元，以及漢堡王雙層火烤牛肉堡買1送1，優惠價109元。