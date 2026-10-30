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丈夫涉買兇殺妻詐保 保險是否理賠2大關鍵

要保人故意行為 保險公司不負理賠責任

保單受益人是先生！即便理賠 先生也無法領到保險金

日本河口湖台灣女子遭同團女子殺害案，案情大反轉指向丈夫疑涉嫌買兇詐保，目前傳出受害者除投保壽險之外，還有意外險及旅平險，但能否獲得理賠引發關注。對此，保險法專家劉北元接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，理賠關鍵在於保單要保人（即投保及支付保費者）及受益人是誰，若要保人是丈夫且涉嫌共謀殺害被保險人（太太），保險公司不會理賠，若受益人是丈夫，丈夫也無法領取保險金，如果有其他受益人或受益人是指定法定繼承人，由其他受益人及其他法定繼承人均分領取。根據目前市場傳聞受害者可能至少有3張保單，涉及的保險公司也至少有3家，包括受害者生前早期自己投保的壽險，受益人曾在短時間兩次變更，傳本來是受害者媽媽，後來更改為丈夫，再改回媽媽，另還有投保意外險及旅平險，但如今受害者在日本遭殺害，還可能是丈夫涉嫌買兇殺人詐保，檢警也展開調查，若真如此，保險還會理賠嗎？一般關注的是保單「受益人」填誰，但其實「要保人」也是理賠關鍵。台灣保險法權威、北宇管顧總經理劉北元受訪時指出，目前保險法第121條明確規範了人壽保險，受益人故意致被保險人死或未遂，受益人會喪失其受益權。從目前傳的受害人這張壽險是自己投保，並改回受益人為媽媽，因此，如果要保人及受益人都沒問題，保險公司還是會理賠，如果受益人是媽媽，就由媽媽領取。比較有爭議的可能是意外險及旅平險，所謂「意外險」只要被保險人遭受外來、突發、非由疾病引起的意外事故，導致身體受傷、失能或死亡時，保險公司就會給付保險金，在海外被殺也算是意外，但劉北元也提到，保險法第29條第2項規定，「保險人對於由要保人或被保險人的過失所致之損害，負賠償責任。但出於要保人或被保險人之故意者，不在此限。」而且所有保險契約都適用。也就是說，如果受害者的意外險及旅平險，要保人是丈夫且涉嫌共謀殺害被保險人太太，屬於故意行為，保險公司不會理賠。劉北元還表示，如果要保人及被保險人都是太太，受益人是丈夫，丈夫喪失受益權，若有其他受益人，就由其他受益人均分保險金。若沒其他受益人，保險金視為遺產，就由法定繼承人繼承，由於丈夫也有繼承權，因此，這部分要等法院判決確定，丈夫謀殺老婆，才會喪失繼承權，保險公司通常會等到法定判決確定才會理賠。同樣，另一種情況是沒有指定受益人，保險金視為遺產，就會給法定繼承人，先生同樣可能喪失繼承權，因此，也是要等到最後判決，保險公司才會理賠。還有一種情況受益人有指定給法定繼承人，這理賠金就不是遺產，而是保險金，先生因為故意使被保險人於死，會喪失這個受益權，這部分保險金就會均分給其他法定繼承人。不過，如果受益人有指定法定繼承人，並指定分配比例，先生喪失受益權沒辦法領保險金，就會變成遺產，再由法定繼承人繼承這部分保險金，也因先生也有繼承權，因此，若法院判刑確定，先生會再喪失繼承權，保險公司理賠下來，先生那部分，就由其他法定繼承人分得。