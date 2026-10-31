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何なんw もうええわ 死ぬのがいいわ まつり きらり ガーデン 帰ろう You Feelin’ Go(o)d It’s Alright 花 優しさ Prema 満ちてゆく Okay, Goodbye 旅路（可能更換為：青春病、旅路、damn） Hachikō 真っ白

日本最強男SOLO歌手藤井風來了！那位為台灣夾腳拖著迷的男士，今（31）晚將來到高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會《Prema World Tour》，有趣的是，新生代日本男歌手Vaundy也將在小巨蛋開唱，強強撞期讓J-pop粉絲超級兩難。《NOWNEWS今日新聞》記者同為粉絲，為各位歌迷統整了日本場《Pre: Prema Tour》歌單，讓您事前預習藤井風當晚可能會演唱會的歌曲，不錯過每個精彩瞬間。藤井風（Fujii Kaze）今年29歲，1997年6月14日出生於日本岡山縣，從小學習鋼琴的他，過去就常常在YouTube上傳翻唱影片，靠著獨具一格的鋼琴演奏法受到許多關注。2019年，藤井風推出數位單曲〈何なんw〉，正式進軍樂壇；2020年，他發行首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》，以融合 R&B、靈魂樂、爵士與流行音樂的風格打開知名度，代表作包括〈きらり〉、〈死ぬのがいいわ〉及〈満ちてゆく〉。2025年，藤井風推出第三張錄音室專輯《Prema》，首次以全英文歌詞完成專輯；今年他更是繼續發展海外音樂版圖，並以台灣為出發點展開《Prema World Tour》，接著攻進日本各大巨蛋場館，持續以自己的音樂傳遞愛與自由的理念。值得一提的是，藤井風靠音樂才華收穫大批歌迷，「不修邊幅」更是他的特色之一，撇除烙腮鬍不說，他還超愛台灣藍白拖，甚至曾經穿著那雙拖鞋在台北舉辦演唱會，讓台下粉絲看得無言又好笑，但仍然陷入在他的音樂世界中。