日本最強男SOLO歌手藤井風來了！那位為台灣夾腳拖著迷的男士，今（31）晚將來到高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會《Prema World Tour》，有趣的是，新生代日本男歌手Vaundy也將在小巨蛋開唱，強強撞期讓J-pop粉絲超級兩難。《NOWNEWS今日新聞》記者同為粉絲，為各位歌迷統整了日本場《Pre: Prema Tour》歌單，讓您事前預習藤井風當晚可能會演唱會的歌曲，不錯過每個精彩瞬間。

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藤井風是誰？日本最強鋼琴才子

藤井風（Fujii Kaze）今年29歲，1997年6月14日出生於日本岡山縣，從小學習鋼琴的他，過去就常常在YouTube上傳翻唱影片，靠著獨具一格的鋼琴演奏法受到許多關注。

2019年，藤井風推出數位單曲〈何なんw〉，正式進軍樂壇；2020年，他發行首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》，以融合 R&B、靈魂樂、爵士與流行音樂的風格打開知名度，代表作包括〈きらり〉、〈死ぬのがいいわ〉及〈満ちてゆく〉。

2025年，藤井風推出第三張錄音室專輯《Prema》，首次以全英文歌詞完成專輯；今年他更是繼續發展海外音樂版圖，並以台灣為出發點展開《Prema World Tour》，接著攻進日本各大巨蛋場館，持續以自己的音樂傳遞愛與自由的理念。

藍白拖忠實粉絲！還直接穿上台辦演唱會

值得一提的是，藤井風靠音樂才華收穫大批歌迷，「不修邊幅」更是他的特色之一，撇除烙腮鬍不說，他還超愛台灣藍白拖，甚至曾經穿著那雙拖鞋在台北舉辦演唱會，讓台下粉絲看得無言又好笑，但仍然陷入在他的音樂世界中。

《Prema World Tour》高雄場歌單預測

  1. 何なんw
  2. もうええわ
  3. 死ぬのがいいわ
  4. まつり
  5. きらり
  6. ガーデン
  7. 帰ろう
  8. You
  9. Feelin’ Go(o)d
  10. It’s Alright
  12. 優しさ
  13. Prema
  14. 満ちてゆく
  15. Okay, Goodbye
  16. 旅路（可能更換為：青春病、旅路、damn）
  17. Hachikō
  18. 真っ白

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...