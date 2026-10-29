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連假上梨山賞景不怕沒車位，台中市智慧停車服務正式翻山越嶺，進駐和平區梨山與環山部落。市長盧秀燕(28)日率市府團隊深入和平區，展開「和平專案」座談會時宣布，山區已全面啟用56席智慧停車位及動態導引看板，駕駛人上山前滑手機就能預查空位，有效改善偏鄉觀光車潮與部落日常交通痛點。盧秀燕表示，和平區幅員遼闊，交通是地方居民生活及觀光發展的命脈。她上任至今已推動12次「和平專案」，透過實地走訪與在地鄉親面對面座談，傾聽基層需求。市府致力打破地勢限制，推動城鄉交通平權，除了持續完善山區交通基礎設施讓原鄉生活更便利，也藉由智慧科技全面升級旅客造訪大梨山地區的旅遊品質。交通局長葉昭甫說，梨山及環山地區每逢櫻花季、楓葉季與連續假期皆吸引大批遊客，為解決停車壅塞問題，交通局已於梨山及環山部落導入56席路邊智慧停車格，並納入3處路外停車場即時資訊；另於梨山郵局前及環山部落建置2面停車動態資訊導引系統（CMS），方便駕駛人提前掌握周邊車位狀況。未來除持續推動環山部落停車場的智慧化建設，市府也鼓勵各部落盤點閒置土地提出增設需求，積極整合資源改善山區停車環境。交通局提醒，計畫前往梨山地區的民眾，出發前可多加利用「台中交通網 APP」，程式整合車位查詢、即時路況與線上繳費等13項便民功能，讓智慧交通服務延伸至偏遠山城，行程安排更順暢。