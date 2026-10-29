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▲許孟哲在主持屆打滾多年，終於拿到金鐘獎肯定。（圖／中視提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、吳函峮以《飢餓遊戲》獲得第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，許孟哲在社群平台回憶這一路以來的艱辛，以5566出道時，從沒想過會這麼快接觸主持工作，結果17歲就加入《完全娛樂》，他直呼當時只會講「大家好、明天見、歡迎（來賓名字）」，其他全靠王仁甫和張善為扛下來，不少網友看到這忍不住眼眶泛紅，因為張善為13年前因病淡出圈子，已經許久未聽到有人提到他的名字了。許孟哲拿獎後在社群平台分享心情，16歲剛出道時，本以為不會那麼快接觸主持，沒想到第一個工作就是完全娛樂，每天1個半小時的直播，他只會講三句話，「大家好、明天見、歡迎…（來賓名字），許孟哲說，「其他時間全部靠王仁甫、張善為硬扛下來。這樣狀態維持了一段時間，整個完娛的團隊都沒有放棄我，反而不斷幫我打氣。」還有一次黃秋生跟周杰倫到節目宣傳，許孟哲本想展現親和力，讓來賓不那麼拘謹，結果竟直接直呼黃秋生名字「秋生」，全場安靜了2秒，許孟哲也很快發現自己的失禮，急忙道歉，「秋生大哥也高EQ的笑笑回應『沒關係！只除了我媽，我沒有聽過別人這樣叫我，也蠻特別的』。」許孟哲笑說，現在回想，除了感謝黃秋生的諒解外，也很感謝節目的包容。後來許孟哲還主持了《少年特攻隊》，開啟了外景節目的領域，還有了「小飛象」的綽號，「謝謝評審團隊在飢餓10週年、56即將滿25週年的時候，給予我們肯定，對我們意義非凡，也謝謝飢餓、56粉絲一路的支持，沒有你們每週準時收看，我們不可能到現在。」不少網友看完都忍不住落淚，除了見證他一路以來的成長之外，因為許孟哲提到臥病已久的張善為，許多粉絲直呼，「好久不見！張善為！」、「好久沒看到張善為這個名字，真希望他好好的」。