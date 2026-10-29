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士林地檢署近期接連偵辦疑似賄選案件，台北政壇再添震撼彈。繼無黨籍台北市議員陳重文遭檢方偵辦、於今（29）日清晨以80萬元交保後，檢調再度展開行動，前往民進黨籍4連霸台北市議員林世宗的服務處及台北市議會辦公室等地搜索，並針對涉及違反《公職人員選舉罷免法》進行調查。目前相關搜索與約談仍在進行，士檢以案件尚在偵查中為由，暫不對外透露細節。檢調此次行動，據了解可能與今年4月一起疑似以餐會招待選民的案件有關。士林區義信里長候選人蘇文山，當時被指涉嫌免費宴請里民，一次席開8桌；士林神農宮董事長何逸松，則被控疑似協助負擔餐費。檢方在蘇文山完成候選人登記後，於9月24日發動搜索，並在隔天向法院聲請羈押禁見獲准，持續追查餐會是否涉及以不當方式影響選民投票。不過，案件偵辦並未就此打住，士檢10月1日再對何逸松展開搜索，隔日也成功聲請羈押禁見，如今調查觸角進一步延伸至林世宗的服務處與議會辦公室，讓外界關注相關案件之間是否存在連結。