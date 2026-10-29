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選戰倒數29天，台北市長蔣萬安競選辦公室今（29）日宣布，「台北安可」棒球外套緊急加訂500件，明天中午開放在官方網站訂購。針對網紅4叉貓聲稱外套淘寶貨300元，也駁斥全部都是跟台灣廠商合作、製造。另外對於網路上出現假冒賣家稱可私訊訂購，競辦已經報案，呼籲民眾別跟來路不明的帳號下單匯款。四叉貓昨發文表示，蔣萬安的「台北安可外套」中午開賣，每件1800元、限購300件，預購從速。另貼出淘寶販售幾乎一模一樣的外套，差別只在於外套上的「台北安可」logo，淘寶99%相似度每件只要300元。競辦發言人楊沛緰今澄清，棒球外套全部都是跟台灣廠商合作、台灣製造，支持台灣廠商。另外針對網路上出現假冒賣家，聲稱可透過代購私訊訂購外套跟其他應援商品，她說相關情形已經報案，呼籲民眾認明官方連結，不要向來路不明的帳號下單匯款。競總表示，利用市民支持蔣萬安的熱情設立假網站、誘使民眾付款，是卑劣的詐騙行徑。競總嚴正譴責，並將配合警方追查到底，絕不容許不肖人士藉選舉之名侵害民眾財產。