我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中單元二指標建案銷售狀況

房市買氣轉趨理性，台中單元二重劃區仍有高總價住宅成交。觀察2026年2026年實價登錄資料，「陸府續森」、「精銳ABBA」及「雙橡園1518」共39筆交易，其中16筆總價突破4000萬元，占比逾4成。業者觀察，買方決策時間雖拉長，具地段、規畫及品牌條件的產品，仍有自住買盤支持。相較近年推案增加的13期、14期重劃區，單元二以低密度開發為特色。依都市計畫資料，區內公共設施用地約占47%，包含道路、公園、綠地、學校及機關用地，其中道路用地約占33%，搭配較低容積，形成道路較寬、建築棟距相對開闊的居住環境。交通方面，單元二鄰近台74線及國道路網，可銜接七期、水湳與中科。區內預售住宅以中大坪數、家庭型產品為主，30坪以下產品較少，總價多在3000萬至4000萬元以上。精銳建設協理張俊偉表示，「精銳ABBA」今年已揭露18筆交易，其中6筆總價超過4000萬元。全案136戶，規畫46坪及55坪三房，基地三面臨路，每層4戶、配置2部電梯，目前銷售逾5成，購屋客約6成來自科技業。依登錄資料，該案近一年每坪成交均價74.71萬元，今年最高單價80.57萬元。「陸府續森」採先建後售，預計今年底完工，規畫58至108坪、三至四房，共76戶。業者表示，目前銷售逾4成，已售戶別總價均超過4000萬元，並有2筆總價破億元交易；近一年每坪成交均價80.64萬元。位於公益路的「雙橡園1518」，今年揭露18筆交易，其中2筆低樓層交易每坪單價94.78萬元，創社區新高，近一年每坪成交均價88.91萬元。精銳建設協理張俊偉分析，房市回歸自住剛需後，消費者購屋更趨理性，單元二的低密度與交通條件具有一定稀缺性，隨著台積電中科1.4奈米擴廠與周邊AI設備廠商擴增，帶動了外縣市科技業中高階主管提前佈局台中住宅，購屋條件在意交通、生活機能。住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，在整體市場放緩下，單元二憑藉低密度、高綠覆及鄰近七期、水湳的區位條件，相較供給量較大的新興重劃區，目前預售屋供給量少，現階段自住買方重視基地條件、建築辨識度、景觀與品牌口碑，具品牌力4000萬元以上高總價住宅，仍能維持穩定成交量。