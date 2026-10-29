我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MeiMei為提醒網友肖像權久違現身揭近況，讓粉絲都超驚喜。（圖／翻攝自MeiMei IG@linlinis00）

節目《我愛黑澀會》培養出多位藝人，當年的女團黑Girl（又稱九妞妞）成員們也都各奔東西，在影視界、歌唱界、綜藝界、網紅界都能看到她們身影。但其中最神秘的就是MeiMei（郭婕祈），曾在團體解散後到韓國當練習生，還拍過戲，朝多方面發展，但在2012年就淡出演藝圈，IG最後貼文也是在2022年4月，讓粉絲都非常想念她。不過日前她終於現身，一位網友在AI短劇中用了她舊劇照，直接釣出MeiMei本人，一句「我很好」瞬間讓粉絲淚崩。一名網友日前在社群分享AI短劇，裡面用了MeiMei過去的劇照，不料竟意外釣出本人回應：「是小時候的我欸～作者創作懷舊的內容蠻有趣的。」並提醒作者肖像權的部分，「不過未來可以先詢問本人，是否有意願把肖像授權使用會比較好喔。」MeiMei的驚喜現身，也火速吸引大批粉絲問她近況，她也暖心回覆：「謝謝大家想我，我很好，只是很少更新而已。」直接讓粉絲淚崩喊：「真的好久不見了。」其實MeiMei這次現身，是為了提醒作者肖像權，而原PO也透露已與本人溝通，「因為角色生成與黑澀會美眉MeiMei神似，已與本人溝通過，也徵得同意，謝謝大家喜歡。」MeiMei也在留言區回愛心貼圖，看來雙方已經達成共識。MeiMei過去在《我愛黑澀會》中以精湛舞技著稱，可愛的小虎牙、與活潑大方的個性，讓她深受大批粉絲喜愛。而在黑Girl解散後，MeiMei也在演藝圈持續耕耘，曾與林樂偉、紀妍、米亞若組過限定女團M4、加入其他公司發單曲，還到韓國當過練習生，但她在2012年出演《半熟戀人》後，就淡出演藝圈，甚至IG貼文也停留在2022年4月，讓粉絲都非常好奇她近況，如今終於現身，也讓粉絲非常驚喜。