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80屆商人節 許舒博留意AI轉型、國家隊

經濟部長龔明鑫昨（28）日表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣消費者物價指數（CPI）年增率「一定超過3%」，坦言若撥補案未通過，「若走到窮路，只能反映在價格上。」中華民國全國商業總會理事長許舒博今（29）日回應，當台電、中油負債比過高，那就不是必須調整，而是被逼著調整，認為這不是好事，呼籲朝野好好溝通。今年9月決定10月至明年3月的電價費率審議會「議而未決」，決定優先爭取政府撥補預算，並要等到12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。龔明鑫昨赴立法院經濟委員會進行專題報告，提到目前台灣CPI年增率約2%，若讓國際能源價格上漲完全反映在國內價格， 一定會超過3%，對基層民眾造成很大衝擊。他說，行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並且增資中油2,338億元，坦言若立法院不願意支持撥補，「若走到窮路，只能反映在價格上。」身為電價審議會委員之一的許舒博表示，立法院常常說政府這樣是在恐嚇、威脅立委能夠通過贊助，但持平來看，政府為了穩定民生物價，就必須台電跟中油回復到一定的負債比，否則就會發生被逼著調整的狀況，認為不是好事。他呼籲，朝野間應該心平氣和來談，穩定物價、民生、產業用電需求，「那我希望撥補還是必須要做的，但是不是要一次到哪裡，那個價格、數量、金額到底可以再談一下。」今日為80屆商人節大會，許舒博表示，台灣商人真的厲害，可以走遍146個國家，現在台灣面臨來自AI的機會及挑戰，也希望政府可以大力支持有轉型困難的中小企業，商總也會鼓勵服務業慢慢採用AI，但也會留意使用AI後所帶來的裁員問題。他也提到，台灣商業發展要在一個安全穩定的環境之下，認為目前兩岸局勢、國際情勢變化對台灣都不是很有利，希望政府多放一點精神在維持和平穩定之下，更應該支援台商可以到海外，像是日本、韓國一樣打團體戰。