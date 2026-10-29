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中市南區用路人請注意！台中市復興北路與文心南路口將於10月31日晚間9時至翌日上午7時進場施工。市府建設局投入190萬元進行路面燙平工程，趁夜間離峰時段翻修1,920平方公尺路面，完工後將徹底解決該處長期顛簸不平的問題，全面串聯既有平整路網。建設局長陳大田表示，市府先前已投入3,388萬元，陸續完成復興北路「忠明南路至文心南路」及「文心南路至環中路六段」改善工程。文心南路交叉路口平時通勤車流龐大，是復興北路全線最後一處待改善的關鍵節點，此次燙平工程完工後，整條路段將全面銜接，大幅提升行車舒適度與安全性。建設局說，為降低對日間通勤族與周邊商家的衝擊，施工特別選在夜間離峰時段進行。工區周邊將同步啟動交通維持措施，設置警示燈號並派員現場引導，同時依施工進度彈性調整管制範圍，力求於翌日清晨上班尖峰前全面撤除管制並恢復通行。建設局提醒，夜間行經該路段的駕駛朋友請提前改道，行經工區周邊務必依循指示標誌與義交指揮減速慢行，並留意現場施工機具與人員，以確保行車安全。