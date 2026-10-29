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▲今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於布拉格著名的立體主義建築風格，融合波希米亞水晶的設計及天文鐘等元素。（圖／統一提供）

愛．Sharing今年以充滿中世紀浪漫的「布拉格」為年度主題城市，於高雄夢時代、統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA以及集團各通路打造聖誕節盛典，預計將在11月20日晚間6點揭開序幕，並且有Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀。同時，邀請周湯豪和婁峻碩分別在台北時代百貨及高雄夢時代演出。迎接2026年聖誕節到來！統一集團愛．Sharing今年以充滿中世紀浪漫的「布拉格」為年度主題城市。11月20日晚間6點點燈揭開序幕，邀約民眾共同見證14米高聖誕樹、周邊浪漫燈區、Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀。高雄夢時代、統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA同天亮燈，也邀請周湯豪、婁峻碩分別在統一時代百貨、高雄夢時代演出，與民眾一起分享屬於冬日的浪漫。今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於布拉格著名的立體主義建築風格，融合波希米亞水晶的設計及天文鐘等元素，讓光影在幾何切面之間流轉，折射出層層璀璨，展現城市的人文底蘊與魔幻魅力。台北時代百貨夢廣場，走入波西米亞的時間迴圈，漫步查理大橋及維巴庭園，回望浪漫金色夕陽。在慕夏花與四季沙龍的旋轉咖啡座間感受繁華，伴隨伏爾塔瓦河守願女神的生命之泉，流金星夢的璀璨銀河。卡夫卡的第七間房則矗立在DREAM PLAZA前，透露最深邃的魔幻。高雄夢時代場域則以熱情華麗的波希米亞樂章為引，回應布拉格的神祕呼喚，朝聖布拉格加冕之路，舞動布拉格將慕夏的飛揚線條化為躍動旋律，而布拉格花語秘境則映照出大理石女神的幽靜花園。最後駐足於黃金交響曲，在星空下，感受古城的璀璨。