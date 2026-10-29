創立於1986年的「翰林茶館」今年歡慶40週年！將推出一系列週年慶優惠活動回饋消費者，《NOWNEWS今日新聞》整理百貨週年慶開喝翰林「國宴指定珍珠奶茶」40元、外帶全品項任一大杯4折優惠券、翰林品牌日「整單9折」優惠一次掌握，還有限定周邊商品加購最低69元起。台酒生技則跨界氣泡水市場，全新推出 0糖、0熱量、0酒精、0香精的「HOPS CHILL好啤氣」。
翰林茶館歡慶40週年！國宴珍奶40元、全品項4折、整單9折優惠一覽
今年翰林茶館迎接40週年慶，六角國際董事長王耀輝與翰林茶館董事長王麗玉，回到翰林發源地台南鹿耳門聖母廟，分享在集團通路、供應鏈與會員營運等資源挹注下，加速開展翰林「茶飲加餐食」的複合經營。
為感謝消費者40年來的支持，翰林茶館40週年慶推出一系列回饋優惠活動：
◾️國宴珍奶40元！百貨週年慶限定優惠，即日起至2027年1月31日，配合旗下各百貨門市週年慶檔期首4日，每日限量前50杯「大杯原創珍珠奶茶」享優惠價40元（每人限購1杯，僅適用外帶）。
◾️全品項4折！美食通APP會員專屬優惠，2026年11月6日至2027年1月31日，美食通APP會員每人可領1張專屬優惠券，憑券享「全品項任1大杯外帶飲品4折」優惠。
◾️整單9折優惠！翰林品牌日，每月第一及第三個星期二（如11月3日、11月17日、12月1日等），全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市，單筆消費享「整筆訂單9折優惠」。
翰林茶館限定周邊「最低69元」起！快收藏台灣元素
翰林茶館將熟悉的台灣味，融合品牌經典元素，化身為兼具趣味與實用性的紀念收藏限定周邊，2026年11月6日起至2027年1月31日：
◾️加價購69元起！全台指定翰林門市消費，不限金額即可享40週年限定周邊加價購優惠，包含「造型徽章」69元、「造型燈箱盲袋」89元、「托特包」99元（商品數量有限，售完為止）。
◾️滿額贈好禮！活動期間至指定翰林茶館門市，單筆消費折扣後每滿1299元，即贈「40週年限定好禮」乙份；可累贈，消費滿2598元獲贈2份，依此類推（數量有限送完為止）。
40週年「講舊也講究」！翰林茶館全新板前店型進駐京站
翰林茶館旗下「翰林茶棧」已於台北京站Q square開幕全新「板前店型」，主打由師傅在顧客面前現串、現煮的用餐體驗，以慢火煨煮的黃金湯頭，搭配近百種當日食材與特調手路沾醬，標榜經典關東煮全面精緻化，實踐「講舊，也很講究」的精神。
翰林茶館總經理汪立偉表示：「老味道換一個新吃法，這正是『講舊，也很講究』的核心實踐。」未來翰林將以百貨直營為主力，逐步把複合茶食體驗與板前店型，推廣至更多都會核心商圈。
全新「HOPS CHILL好啤氣」氣泡水登場！台酒生技跨界
台酒生技跳脫傳統酒類產品框架，全新跨界推出0糖、0熱量、0酒精、0香精的「HOPS CHILL 好啤氣」氣泡水，名稱結合啤酒花英文「HOPS」與象徵放鬆、自在的「CHILL」，以「好啤氣」諧音象徵輕鬆有趣的生活態度，呼應近年「Sober Curious（清醒好奇）」的無酒精社交風潮。
有別於市面上常見的水果風味，HOPS CHILL主打天然啤酒花的清新植物香氣，標榜喝得到如香檳般細緻綿密、卻鮮明強烈的氣泡感，清爽有層次。「HOPS CHILL 好啤氣」即日起於品牌官網、i預購搶先販售，單瓶建議售價45元，上市優惠推出24瓶一箱特惠價880元、48瓶兩箱優惠價1680元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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今年翰林茶館迎接40週年慶，六角國際董事長王耀輝與翰林茶館董事長王麗玉，回到翰林發源地台南鹿耳門聖母廟，分享在集團通路、供應鏈與會員營運等資源挹注下，加速開展翰林「茶飲加餐食」的複合經營。
◾️國宴珍奶40元！百貨週年慶限定優惠，即日起至2027年1月31日，配合旗下各百貨門市週年慶檔期首4日，每日限量前50杯「大杯原創珍珠奶茶」享優惠價40元（每人限購1杯，僅適用外帶）。
◾️全品項4折！美食通APP會員專屬優惠，2026年11月6日至2027年1月31日，美食通APP會員每人可領1張專屬優惠券，憑券享「全品項任1大杯外帶飲品4折」優惠。
◾️整單9折優惠！翰林品牌日，每月第一及第三個星期二（如11月3日、11月17日、12月1日等），全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市，單筆消費享「整筆訂單9折優惠」。
翰林茶館將熟悉的台灣味，融合品牌經典元素，化身為兼具趣味與實用性的紀念收藏限定周邊，2026年11月6日起至2027年1月31日：
◾️加價購69元起！全台指定翰林門市消費，不限金額即可享40週年限定周邊加價購優惠，包含「造型徽章」69元、「造型燈箱盲袋」89元、「托特包」99元（商品數量有限，售完為止）。
◾️滿額贈好禮！活動期間至指定翰林茶館門市，單筆消費折扣後每滿1299元，即贈「40週年限定好禮」乙份；可累贈，消費滿2598元獲贈2份，依此類推（數量有限送完為止）。
翰林茶館旗下「翰林茶棧」已於台北京站Q square開幕全新「板前店型」，主打由師傅在顧客面前現串、現煮的用餐體驗，以慢火煨煮的黃金湯頭，搭配近百種當日食材與特調手路沾醬，標榜經典關東煮全面精緻化，實踐「講舊，也很講究」的精神。
翰林茶館總經理汪立偉表示：「老味道換一個新吃法，這正是『講舊，也很講究』的核心實踐。」未來翰林將以百貨直營為主力，逐步把複合茶食體驗與板前店型，推廣至更多都會核心商圈。
台酒生技跳脫傳統酒類產品框架，全新跨界推出0糖、0熱量、0酒精、0香精的「HOPS CHILL 好啤氣」氣泡水，名稱結合啤酒花英文「HOPS」與象徵放鬆、自在的「CHILL」，以「好啤氣」諧音象徵輕鬆有趣的生活態度，呼應近年「Sober Curious（清醒好奇）」的無酒精社交風潮。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！