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美軍高層清洗潮持續擴大。一名五角大廈官員最新證實，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已無預警解職美軍最高層軍事規劃官，陸軍中將西爾維亞（Lt. Gen. Brett Sylvia）。值得注意的是，這起人事震盪恰逢川普正密切研議，或在美國期中選舉後重新對伊朗發起新一輪軍事打擊的敏感時刻。根據《美聯社》報導，西爾維亞中將原本擔任美軍參謀長聯席會議局長（在軍方內部簡稱J5），主要負責為參謀長聯席會議主席及美國總統，制定、協調全球軍事行動計畫，為美國參與國際事務的計劃提供建議，是美軍最高階的戰略官員之一。西爾維亞是赫格塞斯上任以來，第二位遭解職的J5局長。其前任麥吉中將（Lt. Gen. Joseph McGee）已於去年10月被迫退休。國防官員透露，目前尚未指定西爾維亞的接任人選，國防部亦未給出任何解職理由，西爾維亞的履歷今已被國防部網站下架。對此，參謀長聯席會議發言人並未多做說明，僅發表聲明表示，對西爾維亞中將及其家人「32年來對國家的傑出貢獻致以最深切的感謝」，並祝福其未來一切順利。這場美軍高層大地震發生之際，正值中東局勢面臨新一波爆發點的前夕。美軍第三艘航空母艦打擊群及數千名增援兵力目前正在趕往中東地區的途中。川普多次暗示擴大戰事，美以聯軍與伊朗爆發衝突八個月以來，川普多次宣示要「完成任務」，並明確表示下週二期中選舉結束後，「發動新一輪空襲」是關鍵選項之一。另外，根據兩名知情外交官透露，美方官員已通知多個中東國家與區域盟友，要求為美國期中選舉結束後可能爆發的軍事行動以及伊朗潛在的反擊做好準備。不過，美方官員強調，川普目前尚未做出最終決定。自赫格塞斯接掌國防部以來，已有20多名美軍高階將領被迫離職或遭解職，國會部分議員對此提出嚴厲批評，指責這是一場損害美軍戰力的「政治大清洗」。前海軍戰鬥機飛行員、民主黨籍亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）就表示，「赫格塞斯對軍方領導層有一種深層的積怨。他正在清洗整整一代優秀的美軍領導人，而美軍將需要整整一代人的時間才能從這種創傷中恢復過來」。