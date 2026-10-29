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台中市32歲劉姓男子昨（28）日下午涉嫌酒駕，因紅線違停遭巡邏員警攔查，竟加速逃逸，沿途穿梭市區道路，最後躲進中友百貨地下停車場，還疑似與25歲潘姓女友交換駕駛座位，企圖蒙混過關。警方追入停車場攔截，發現駕駛座竟由男變女，隨即破窗、使用辣椒水喝令下車，經查劉男酒測值超標，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，潘女涉嫌頂包部分則由警方進一步釐清。台中市警察局第二分局表示，立人派出所員警昨天下午1時45分許執行巡邏勤務，行經北區大誠街131巷口時，發現一輛自小客車違規停放紅線，立即上前攔查，不料駕駛拒不配合，突然踩下油門加速逃逸。員警見狀立即尾隨，該車沿途行經三民路等人車密集路段，最後駛入中友百貨地下停車場。警方考量市區追逐可能危及其他用路人安全，持續掌握車輛動向，待車輛進入停車場後，立即上前攔截。警方攔下車輛時，赫然發現原本駕車的劉男已不在駕駛座，反而換成25歲潘姓女友，疑似兩人在逃逸過程中交換座位，企圖由潘女頂替駕駛責任。劉男面對警方查問，還一度聲稱自己沒有開車。員警為防止車輛再次逃逸，持警棍擊破車窗，並使用辣椒水喝令車內人員下車，隨後控制現場，將劉男帶回查處。警方發現劉男身上散發濃厚酒味，提供清水讓他漱口後實施呼氣酒精濃度測試，結果超過法定標準，當場依法舉發，並將車輛移置保管。劉男經警詢後，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於潘女是否協助劉男頂替駕駛身分，以及有無涉及其他刑事責任，仍待警方調查釐清。第二分局強調，警方對於違規及可疑車輛均會依法攔查，遇有拒檢逃逸情形，也將依現場狀況採取必要措施，防止危害擴大。呼籲民眾切勿酒後駕車，遇警方攔查應配合停車受檢，避免因逃逸行為危及自身及其他用路人安全。