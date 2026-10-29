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「抓到了」布條引爆爭議 陳素月陣營控內容扭曲

免健保費怎麼推？雙方各有說法 財源與立場成攻防焦點

彰化縣長選戰爆發「免健保費布條」風波！街頭近日出現紅黑配色、印有「抓到了！陳素月不支持65歲以上免健保費」的大型布條，因未署名，民進黨彰化縣長候選人陳素月陣營今（29）日開記者會，指控文宣刻意扭曲政見，向彰化縣選委會檢舉並報警。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田隨後開記者會，坦承布條是由他委託製作，因製作疏漏，布條尚未署名就流出，將全數回收。「抓到了！」黑底搭配紅色爆炸框，布條上醒目文字格外吸睛，指稱陳素月不支持65歲以上長者免健保費。陳素月陣營表示，10月27日候選人完成號次抽籤後，當天傍晚便接獲民眾通報，指社頭鄉街頭陸續出現相關布條，工作人員隨即拍照蒐證。陳素月競總律師團發言人王翼升指出，陳素月多次公開承諾，當選後將推動65歲以上長者免健保費，對相關政策的立場從未改變，相關布條未標示製作者，卻以「不支持」作為指控，容易使選民誤解，已檢具事證向彰化縣選委會提出檢舉，並向檢警單位遞狀，要求調查是否涉及違反《公職人員選舉罷免法》及加重誹謗等問題。彰化縣議會民進黨團總召李俊諭也表示，陳素月早已公開提出長者健保免費政見，並在抽籤當天再次重申當選後將全力推動。民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏則呼籲，選舉應回歸政策討論，不應讓匿名布條與爭議文宣加深政黨對立。面對陳素月陣營指控，蕭景田上午緊急開記者會，坦承布條確實由他委託廠商製作，原本規劃以個人名義懸掛，預計製作9000條，讓選民檢視陳素月在立法院相關修法表決中的表現。蕭景田表示，布條製作完成後，才發現上面漏了自己的名字，原本準備補印，沒想到廠商已先行掛出一小部分。他強調署名疏漏確實有瑕疵，將要求全數回收並調整，後續也會配合釐清文宣製作及設置情形。蕭景田也為布條內容辯護，指出陳素月在立院《老人福利法》修法表決時未出席、未投下贊成票，相關紀錄可從公開資料查詢。他將這項表現解讀為「不支持」，是針對候選人公共政策及表決行為所做的政治評論，並非指稱陳素月曾投下反對票。蕭景田希望陳素月清楚交代，若未來由地方政府推動65歲以上長者免健保費，政策適用對象、財源安排及後續執行方式，該如何落實。陳素月陣營則主張，自己反對的是國民黨團提出的修法程序，而非長者免健保費的福利本身。雙方對立法院表決行為的解讀，以及中央修法與地方推動政策的差異，各自提出不同說法。