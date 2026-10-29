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日本退稅新制被破解！友都八喜突推「市區退稅服務」：11家門市可用

▲友都八喜（Yodobashi Camera）宣布，將於11間門市推出市區退稅服務。（示意圖／取自photoAC）

▲但友都八喜提醒，儘管消費者已經事先拿到現金退款，離境時還要需要依照日本法令，在機場向海關出示護照、購買商品等資料，並非拿到退稅現金就不需查驗。（圖／達志影像／美聯社）

友都八喜「市區退稅」被日本人罵爆！林氏璧也傻眼：莫名其妙

日本消費稅免稅制度將於11月1日正式上路，未來外籍旅客購物退稅改採「先付後退」方式，需先支付含稅價後，再於離境時經海關確認才能退稅。消息曝光後，不只被日本人罵爆，就連日本旅遊達人林氏璧也直呼「莫名其妙」。日本大型家電連鎖賣場友都八喜（Yodobashi Camera）昨日宣布，友都八喜提供市區退稅的「11間門市」，分別是新宿西口本店、池袋、秋葉原、上野、橫濱、梅田、京都、名鐵名古屋店、博多、札幌及仙台。友都八喜同時表示，只要是在日本環球藍聯（Global Blue）特約商店購買的符合免稅資格商品，也能前往上述據點辦理退稅。但友都八喜提醒，儘管消費者已經事先拿到現金退款，離境時還是需依照日本法令，在機場向海關出示護照、購買商品等資料，並非拿到退稅現金就不需查驗。友都八喜提供市區退稅服務曝光後，便遭到日本媒體報導，還有人批評認為該措施與日本退稅「先付後退」新制初衷矛盾，甚至可能產生退稅漏洞，深怕讓轉賣牟利的人有機可乘，在日本社群媒體引發討論。對此，就連日本旅遊達人林氏璧也發文評論，「我個人是覺得有點莫名其妙」，指出最需要檢查高價免稅品，就是百貨公司消費，「然後全日本的百貨公司，大概九成以上都是透過Global Blue。就是為了你們這裡的消費而制度大改，現在又創造在百貨公司這麼大的漏洞，那還改個春天？」