雙 11 搶鞋大戰引爆！New Balance 官網週年慶即日起至 11 月 15 日登場，記者實際上官網查詢，亞太區形象大使 IU 著用款復古 550 直接大砍 36 折，祭出「均一價 1399 元起」；美製鞋皇 992 也同享 85 折、滿額再現抵 800 元，折扣清單一次看。
🟡IU同款復古鞋下殺，官網均一價每雙1399元
作為 New Balance 亞太區品牌大使，韓星 IU（李知恩）私服與形象大片中出鏡率最高的莫過於 80 年代美式復古籃球鞋「550」；歐美名模 Kendall Jenner、Hailey Bieber 亦多次著用，在社群平台被譽為「顯腿長神鞋」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際登入 New Balance 台灣官網特價專區，本次折扣幅度最大、開跑後零碼速度最快的正是 550 系列：
人氣爆款 550（男款／女款／中性）：原價 3,680 至 3,880 元，官網直接祭出均一價 1,399 元（下殺 62%～64% off），相當於一雙現省高達 2,481 元。記者實測，目前包含米白復古色、經典黑白配色等熱門色號仍有庫存，但部分大眾黃金尺碼已開始緊繃。
簡約低筒板鞋 100（中性款）：原價 2,880 元，限時下殺 61% off，均一價只要 1,111 元，千元出頭即可入手俐落百搭的小白鞋。
輕量復古跑鞋 471（中性款／男款）：原價 3,480 元，降至 54% off，均一價 1,590 元，現場釋出米白麂皮拼接等多款山系大地色調。
記者實測結帳流程，新加入官網的訂閱會員還能額外獲贈一張首次購物專屬的「9 折迎新優惠券」，可於結帳時嘗試套用折抵。
🟡賈伯斯愛鞋美製992，同享85折再現抵800元
除了專區千元均一價，資深鞋頭最關注的頂級英美製系列，本次破天荒打破平日專櫃「不二價」慣例，全面納入單件 85 折優惠範圍：
Made in USA 992 Core：蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）長年御用的經典元祖灰跑鞋、潮流男星余文樂的工藝信仰款。原價 8,680 元，單件 85 折後為 7,378 元；由於結帳門檻超過 6,600 元，可再疊加「滿 6,600 現抵 800」，實付金額直接降至 6,578 元，現省 2,102 元。
Made in USA 990v6：同樣由 IU 親自演繹形象照的旗艦跑鞋，搭載頂規 FuelCell 中底科技。原價 8,680 元，同享單件 85 折並直接符合現抵 800 元門檻，實付 6,578 元即可將美製頂規工藝帶回家。
全館同步實施滿額級距折扣：消費滿 4,800 元現抵 600 元、滿 6,600 元現抵 800 元，活動一路持續至 11 月 15 日止。
🟡同場加映adidas雙11，精選鞋款直降1111元
不讓 New Balance 專美於前，運動大廠 adidas 亦宣布「年度必逛 1111 狂歡祭」將於 30 日上午 11:00 準時開跑！
記者檢視官方預告資訊，本波促銷同樣鎖定時下最火熱的街頭穿搭鞋款，亮點搶先看：
熱門德訓鞋限時折：近年席捲韓系潮流、Blackpink Jennie 等名媛愛穿的 T-Toe 薄底代表作「HANDBALL SPEZIAL」與「GAZELLE」雙系列，官方預告將同步祭出雙 11 限定折扣優惠。
精選鞋款直降 1,111 元：活動期間精選熱門鞋履直接現砍 1,111 元，熱銷服飾與配件另有「三件限定折數」與「兒童系列兩件折扣」。
滿額贈三葉草周邊：消費達指定門檻，即贈送專屬不鏽鋼環保餐具組以及經典黑白三葉草保溫隨行杯，搭配官方 APP 另享專屬加碼券。球鞋愛好者可趁明早 11 點上線比價搶購。
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作為 New Balance 亞太區品牌大使，韓星 IU（李知恩）私服與形象大片中出鏡率最高的莫過於 80 年代美式復古籃球鞋「550」；歐美名模 Kendall Jenner、Hailey Bieber 亦多次著用，在社群平台被譽為「顯腿長神鞋」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際登入 New Balance 台灣官網特價專區，本次折扣幅度最大、開跑後零碼速度最快的正是 550 系列：
人氣爆款 550（男款／女款／中性）：原價 3,680 至 3,880 元，官網直接祭出均一價 1,399 元（下殺 62%～64% off），相當於一雙現省高達 2,481 元。記者實測，目前包含米白復古色、經典黑白配色等熱門色號仍有庫存，但部分大眾黃金尺碼已開始緊繃。
輕量復古跑鞋 471（中性款／男款）：原價 3,480 元，降至 54% off，均一價 1,590 元，現場釋出米白麂皮拼接等多款山系大地色調。
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Made in USA 992 Core：蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）長年御用的經典元祖灰跑鞋、潮流男星余文樂的工藝信仰款。原價 8,680 元，單件 85 折後為 7,378 元；由於結帳門檻超過 6,600 元，可再疊加「滿 6,600 現抵 800」，實付金額直接降至 6,578 元，現省 2,102 元。
Made in USA 990v6：同樣由 IU 親自演繹形象照的旗艦跑鞋，搭載頂規 FuelCell 中底科技。原價 8,680 元，同享單件 85 折並直接符合現抵 800 元門檻，實付 6,578 元即可將美製頂規工藝帶回家。
全館同步實施滿額級距折扣：消費滿 4,800 元現抵 600 元、滿 6,600 元現抵 800 元，活動一路持續至 11 月 15 日止。
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熱門德訓鞋限時折：近年席捲韓系潮流、Blackpink Jennie 等名媛愛穿的 T-Toe 薄底代表作「HANDBALL SPEZIAL」與「GAZELLE」雙系列，官方預告將同步祭出雙 11 限定折扣優惠。
精選鞋款直降 1,111 元：活動期間精選熱門鞋履直接現砍 1,111 元，熱銷服飾與配件另有「三件限定折數」與「兒童系列兩件折扣」。
滿額贈三葉草周邊：消費達指定門檻，即贈送專屬不鏽鋼環保餐具組以及經典黑白三葉草保溫隨行杯，搭配官方 APP 另享專屬加碼券。球鞋愛好者可趁明早 11 點上線比價搶購。