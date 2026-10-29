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▲凱撒飯店連鎖將在旅展現場安排每日「主廚上菜秀」，將有嫣紅鵝等招牌菜試吃活動。（圖／新板希爾頓提供）

旅展現場每日10:00推餐券買一送一 吃到飽變4.1折

▲凱撒飯店連鎖於2026台灣國際旅展推出「聯合中餐廳四人片皮烤鴨合菜券」，每張2988元，可用在四館中餐廳。圖為台北凱達家宴中餐。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

六福旅遊集團也有線上旅展 住宿券2.8折、餐券6.4折

台北六福萬怡酒店及六福宜蘭生態保育區， 於10月29日中午12時起至11月16日搶先推出線上旅展， 住宿券2.8折起、餐券6.4折起、遊樂園門票4.7折起。



其中年年熱銷的「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(6+1張/套) 」每套7800元」，買六張送一張，平均一張僅要1114元，每餐期獻上爐烤肋眼牛排、生食級干貝柱、 風味泰國蝦等，即日起還可暢饗最新的「異國海鮮季」菜色， 主打地中海、義式、泰式等異國海鮮美饌，包含「 地中海茄醬橄欖焗海鮮」、「爐烤茴香鱸魚」、現點現做的「 酥炸小卷佐辣味蒜醬」，還有酸香濃郁的「金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋」 等美味。



▲「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(6+1張/套)」每套7800元」，買六張送一張，平均一張僅要1114元。（圖／六福集團提供）



「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日於台北南港展覽館登場。凱撒飯店連鎖宣布，將集結全台十館推出旅展限定票券、限量餐券、滿額抽獎、主廚上菜秀及VIP會員好禮。尤其此次實體旅展現場，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，2人只要890元，就能到板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理點菜吃到飽，原價2156元，等於是賺到4.1折的優惠。凱撒飯店連鎖還推出消費滿1萬元即可獲得抽獎卡，有機會抽中澳門航空來回雙人機票、BOSE品牌好禮、iPad Pro等大獎。凱撒飯店連鎖提到，今年旅展現場除了有抽獎活動，更特別安排每日「主廚上菜秀」，提供現場免費品嚐長安葫蘆雞、嫣紅鵝、脆皮豬腳等人氣佳餚。而每天上午10點準時開賣的限量排隊商品，更備受矚目，此次推出「餐券買一送一」，每張售價890元想買一送一，。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。其他餐飲優惠商品，也有集結台北四大館中餐廳推出「主廚推薦美饌券」，每張988元、享原價最低5.5折起，精選各館招牌料理，包含台北凱撒王朝中餐廳「招牌黑鑽雞」、台北凱達家宴中餐廳「凱達冠軍豬腳」、板橋凱撒家宴中餐廳「長安葫蘆雞」，以及台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「孜香燒烤脆皮雞」，各館美饌券可至指定餐廳使用。此外，還有四館「聯合片皮烤鴨四人合菜券」，每張2988元，原價4708元、下殺6.3折。六福旅遊集團也宣布，集結旗下六福村、關西六福莊、